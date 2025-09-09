ВИДЕО. «Shut the fuck up». Гаттузо принял участие в послематчевой потасовке
После игры Израиля с Италией между футболистами этих команд произошел конфликт
Вечером 8 августа прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.
Из-за того, что Израиль вовлечен в войну, команды встречались в венгерском городе Дебрецен. Победу со счетом 5:4 одержала команда гостей.
После поединка между футболистами обеих команд произошел конфликт, в который пришлось вмешаться даже главному тренеру сборной Италии Дженнаро Гаттузо, который ворвался в потасовку со словами: «Shut the fuck up».
👀🔥 Hubo cruces verbales entre jugadores al finalizar el Israel vs Italia. Parece que Gattuso llega para intentar calmar la situación, pero se pone a discutir con un israelí y le lanza un "SHUT THE F*CK UP!" Rino siendo Rino, hombre de verdadera esencia.pic.twitter.com/Cxt2w5c4ZB— World AC Milan (@WorldACMilan) September 8, 2025
