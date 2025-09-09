Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. «Shut the fuck up». Гаттузо принял участие в послематчевой потасовке
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 01:26 | Обновлено 09 сентября 2025, 02:57
После игры Израиля с Италией между футболистами этих команд произошел конфликт

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 августа прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.

Из-за того, что Израиль вовлечен в войну, команды встречались в венгерском городе Дебрецен. Победу со счетом 5:4 одержала команда гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После поединка между футболистами обеих команд произошел конфликт, в который пришлось вмешаться даже главному тренеру сборной Италии Дженнаро Гаттузо, который ворвался в потасовку со словами: «Shut the fuck up».

