МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский высказался о своем бывшем одноклубнике Горане Попове.

«Этот бл**ь придурок иногда не понимает, что говорит. Он вообще много любил выпить. Он что-то обо мне даже там говорил и в интервью. Такое впечатление, что он не понимает, что говорит по-русски. Говорит, что пора россию там допускать (к соревнованиям). Эй, ты играл с этими игроками «Динамо» когда-то, что ты такое несешь?», – сказал Артем Милевский.

Ранее бывший форвард «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский назвал самый запоминающийся матч в своей карьере. Артем вспомнил матч чемпионата мира 2006 года против Швейцарии, где Украина победила в серии пенальти.