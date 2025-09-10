Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 07:15 | Обновлено 10 сентября 2025, 07:19
Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский высказался о своем бывшем одноклубнике Горане Попове.

«Этот бл**ь придурок иногда не понимает, что говорит. Он вообще много любил выпить. Он что-то обо мне даже там говорил и в интервью. Такое впечатление, что он не понимает, что говорит по-русски. Говорит, что пора россию там допускать (к соревнованиям). Эй, ты играл с этими игроками «Динамо» когда-то, что ты такое несешь?», – сказал Артем Милевский.

Ранее бывший форвард «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский назвал самый запоминающийся матч в своей карьере. Артем вспомнил матч чемпионата мира 2006 года против Швейцарии, где Украина победила в серии пенальти.

Артем Милевский Горан Попов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
