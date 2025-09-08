ЗИНЧЕНКО: «Слабых сборных нет. Будем готовыми и настроенными на 100%»

Футболист сборной Украины Александр Зинченко вместе с главным тренером Сергеем Ребровым принял участие в пресс-конференции накануне матча отбора ЧМ-2026 с командой Азербайджана в Баку.

– В отборе к ЧМ-2026 сборная Украины стартовала матчем с фаворитом группы, Францией, а сейчас вас ожидает игра со слабейшей командой. Как в психологическом плане себя настроить и не допустить недооценки соперника?

– Слабых соперников на уровне национальных сборных нет. Мы должны быть готовыми и настроенными на эту игру на сто процентов.

– Александр, на какой позиции мы увидим тебя в завтрашнем поединке – в центре поля или на фланге? И где тебе комфортнее играть?

– Где меня будет видеть главный тренер, на той позиции я и готов играть и отдавать всего себя на футбольном поле. Главное – быть полезным команде.