Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗИНЧЕНКО: «Слабых сборных нет. Будем готовыми и настроенными на 100%»
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 20:39 | Обновлено 08 сентября 2025, 20:44
297
3

ЗИНЧЕНКО: «Слабых сборных нет. Будем готовыми и настроенными на 100%»

Футболист сборной Украины принял участие в пресс-конференции в Баку

08 сентября 2025, 20:39 | Обновлено 08 сентября 2025, 20:44
297
3
ЗИНЧЕНКО: «Слабых сборных нет. Будем готовыми и настроенными на 100%»
УАФ

Футболист сборной Украины Александр Зинченко вместе с главным тренером Сергеем Ребровым принял участие в пресс-конференции накануне матча отбора ЧМ-2026 с командой Азербайджана в Баку.

– В отборе к ЧМ-2026 сборная Украины стартовала матчем с фаворитом группы, Францией, а сейчас вас ожидает игра со слабейшей командой. Как в психологическом плане себя настроить и не допустить недооценки соперника?

– Слабых соперников на уровне национальных сборных нет. Мы должны быть готовыми и настроенными на эту игру на сто процентов.

– Александр, на какой позиции мы увидим тебя в завтрашнем поединке – в центре поля или на фланге? И где тебе комфортнее играть?

– Где меня будет видеть главный тренер, на той позиции я и готов играть и отдавать всего себя на футбольном поле. Главное – быть полезным команде.

По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 8 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Босния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Названы стартовые составы Италии и Хорватии на матчи квалификации ЧМ
видео сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Александр Зинченко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Футбол | 08 сентября 2025, 13:16 7
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина

Поединок второго тура отборочной группы D состоится 9 сентября в 19:00 по Киеву

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08 сентября 2025, 20:17 23
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

Сборная Узбекистана, которая вышла на ЧМ, выиграла первый титул в XXI веке
Футбол | 08.09.2025, 20:50
Сборная Узбекистана, которая вышла на ЧМ, выиграла первый титул в XXI веке
Сборная Узбекистана, которая вышла на ЧМ, выиграла первый титул в XXI веке
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08.09.2025, 08:24
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08.09.2025, 06:55
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dyrka
Не згоден з Саньком! Є одна, і це збірна Сірожки Реброва...(
Ответить
+1
u6464u
Санька трішки не вірно сказав , слабких збірних для нашої збірної  немає, так буде вірно.
Ответить
0
іван гомонай
єєєєєєєєєєєєєєєєєєєє це наша......................... і ще є слабі футюолери..................... це ти..........
Ответить
0
Популярные новости
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 20
Теннис
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
06.09.2025, 18:59 3
Футбол
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 17
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 25
Футбол
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем