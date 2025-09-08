Сборная Узбекистана, которая вышла на ЧМ, выиграла первый титул в XXI веке
В финале Кубка Центральной Азилии узбекская команда одолела Иран 1:0 с голом на 119-й
8 сентября состоялся финальный матч Кубка Центральной Азии 2025 между сборными Узбекистана и Ирана.
Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Ташкенте. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу узбекской команды.
Единственный гол на 119-й минуте забил Ходжиакбар Алиджонов. С 5-й минуты иранцы играли в меньшинстве после удаления Арии Юсефи.
На 105+4-й экс-форвард Ромы Эльдор Шомуродов, который сейчас выступает в турецком клубе Истанбул Башакшехир, не реализовал пенальти.
Узбекистан на Кубке Центральной Азии вышел в финал благодаря тому, что стал первым в группе А, обыграв Туркменистан (2:1) и Кыргызстан (4:0), а также расписав ничью с Оманом (1:1).
В матче за третье место Индия в серии пенальти одолела Оман (1:1, пен. 3:2).
Сборная Узбекистана завоевала свой первый трофей в XXI веке. Летом 2026 года узбеки выступят на чемпионате мира 2026, куда пробились впервые в истории.
Кубок Центральной Азии 2025. Финал
Ташкент. 8 сентября
Узбекистан – Иран – 1:0 (д.в.)
Гол: Алиджонов, 119
