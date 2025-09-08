Сборная Узбекистана, которая вышла на ЧМ, выиграла первый титул в XXI веке

8 сентября состоялся финальный матч Кубка Центральной Азии 2025 между сборными Узбекистана и Ирана.

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Ташкенте. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу узбекской команды.

Единственный гол на 119-й минуте забил Ходжиакбар Алиджонов. С 5-й минуты иранцы играли в меньшинстве после удаления Арии Юсефи.

На 105+4-й экс-форвард Ромы Эльдор Шомуродов, который сейчас выступает в турецком клубе Истанбул Башакшехир, не реализовал пенальти.

Узбекистан на Кубке Центральной Азии вышел в финал благодаря тому, что стал первым в группе А, обыграв Туркменистан (2:1) и Кыргызстан (4:0), а также расписав ничью с Оманом (1:1).

В матче за третье место Индия в серии пенальти одолела Оман (1:1, пен. 3:2).

Сборная Узбекистана завоевала свой первый трофей в XXI веке. Летом 2026 года узбеки выступят на чемпионате мира 2026, куда пробились впервые в истории.

Кубок Центральной Азии 2025. Финал

Ташкент. 8 сентября

Узбекистан – Иран – 1:0 (д.в.)

Гол: Алиджонов, 119