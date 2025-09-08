Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Узбекистана, которая вышла на ЧМ, выиграла первый титул в XXI веке
Другие новости
08 сентября 2025, 20:50 |
1003
0

Сборная Узбекистана, которая вышла на ЧМ, выиграла первый титул в XXI веке

В финале Кубка Центральной Азилии узбекская команда одолела Иран 1:0 с голом на 119-й

08 сентября 2025, 20:50 |
1003
0
Сборная Узбекистана, которая вышла на ЧМ, выиграла первый титул в XXI веке

8 сентября состоялся финальный матч Кубка Центральной Азии 2025 между сборными Узбекистана и Ирана.

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Ташкенте. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу узбекской команды.

Единственный гол на 119-й минуте забил Ходжиакбар Алиджонов. С 5-й минуты иранцы играли в меньшинстве после удаления Арии Юсефи.

На 105+4-й экс-форвард Ромы Эльдор Шомуродов, который сейчас выступает в турецком клубе Истанбул Башакшехир, не реализовал пенальти.

Узбекистан на Кубке Центральной Азии вышел в финал благодаря тому, что стал первым в группе А, обыграв Туркменистан (2:1) и Кыргызстан (4:0), а также расписав ничью с Оманом (1:1).

В матче за третье место Индия в серии пенальти одолела Оман (1:1, пен. 3:2).

Сборная Узбекистана завоевала свой первый трофей в XXI веке. Летом 2026 года узбеки выступят на чемпионате мира 2026, куда пробились впервые в истории.

Кубок Центральной Азии 2025. Финал

Ташкент. 8 сентября

Узбекистан – Иран – 1:0 (д.в.)

Гол: Алиджонов, 119

По теме:
Сборная Германии проиграла меньше всего квалификационных матчей к ЧМ
Кто из Южной Америки? Определены 16 участников чемпионата мира 2026 из 48
Известный немецкий тренер отказался от сборной, которая вышла на ЧМ 2026
сборная Узбекистана по футболу сборная Ирана по футболу сборная Индии по футболу сборная Омана по футболу Эльдор Шомуродов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «У них есть шанс закрепиться в национальной сборной Украины»
Футбол | 08 сентября 2025, 21:01 0
РЕБРОВ: «У них есть шанс закрепиться в национальной сборной Украины»
РЕБРОВ: «У них есть шанс закрепиться в национальной сборной Украины»

Тренер «сине-желтых» – о молодежной команде

Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08 сентября 2025, 17:05 83
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным

Киевляне одержали победу со счетом 4:0

РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
Футбол | 08.09.2025, 16:59
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Футбол | 08.09.2025, 07:08
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08.09.2025, 06:55
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 25
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем