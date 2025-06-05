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ЧМ. Квалификация. Азия
ОАЭ
05.06.2025 19:00 – FT 0 : 0
Узбекистан
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Чемпионат мира
05 июня 2025, 21:26 | Обновлено 05 июня 2025, 21:58
1743
1

Сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира

5 июня команда сыграла вничью с ОАЭ в предпоследнем туре отборочной группы в зоне Азии

05 июня 2025, 21:26 | Обновлено 05 июня 2025, 21:58
1743
1
Сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу.

5 июня узбеки сыграли вничью на выезде с командой ОАЭ в матче предпоследнего, 9-го тура отборочной группы А в зоне Азии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сейчас Узбекистан с 18 очками занимает второе место (после Ирана – 20 пунктов) и гарантировано не опустится ниже, поскольку ОАЭ (третья позиция – 14) осталось провести только одну игру.

Помимо Узбекистана и Ирана из Азии на ЧМ-2026 также уже вышла Япония из группы C.

ЧМ-2026. Квалификация, зона Азии

Группа А, 9-й тур. 5 июня

ОАЭ – Узбекистан – 0:0

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Еще бы. Раньше от Азии было 4 команды, а теперь 8 прямых путевок и 1 непрямая. Да здравствует ЧМ2026 на 48 команд, самый интересный в истории!
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