Сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу.

5 июня узбеки сыграли вничью на выезде с командой ОАЭ в матче предпоследнего, 9-го тура отборочной группы А в зоне Азии.

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Сейчас Узбекистан с 18 очками занимает второе место (после Ирана – 20 пунктов) и гарантировано не опустится ниже, поскольку ОАЭ (третья позиция – 14) осталось провести только одну игру.

Помимо Узбекистана и Ирана из Азии на ЧМ-2026 также уже вышла Япония из группы C.

ЧМ-2026. Квалификация, зона Азии

Группа А, 9-й тур. 5 июня

ОАЭ – Узбекистан – 0:0