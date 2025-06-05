Сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира
5 июня команда сыграла вничью с ОАЭ в предпоследнем туре отборочной группы в зоне Азии
Сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу.
5 июня узбеки сыграли вничью на выезде с командой ОАЭ в матче предпоследнего, 9-го тура отборочной группы А в зоне Азии.
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Сейчас Узбекистан с 18 очками занимает второе место (после Ирана – 20 пунктов) и гарантировано не опустится ниже, поскольку ОАЭ (третья позиция – 14) осталось провести только одну игру.
Помимо Узбекистана и Ирана из Азии на ЧМ-2026 также уже вышла Япония из группы C.
ЧМ-2026. Квалификация, зона Азии
Группа А, 9-й тур. 5 июня
ОАЭ – Узбекистан – 0:0
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