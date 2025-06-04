5 июня на «Аль-Нахьян» пройдет матч 9-го тура решающего этапа отбора на чемпионат мира в Азии, в котором сборная ОАЭ сыграет против сборной Узбекистана. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

ОАЭ

Команда играет на относительно неплохом уровне. Она даже дебютировала на Чемпионате мира-1990, правда, больше ни разу не повторила это. Было и несколько сильных отрезков в рамках Кубка Азии: в 1992-1996 и 2015-2019 получалось доходить до четверки лучших там.

Но в Катаре все закончилось уже в 1/8 финала. Да и в квалификации не все получается: только 13 очков и третье место. В итоге Паулу Бенту перед финальным отрезком сняли, сменив на Оларою. Для Космина задача очевидная, но при этом тяжелая. Ведь нужно только обыгрывать узбеков, пусть даже после этого продолжат отставать от них, зато сузив дистанцию к минимальной, в одно очко. Но если будет сейчас даже ничья, уже можно будет готовиться к продолжению борьбы в дополнительном раунде.

Узбекистан

Сборная за свои три десятилетия существования ни разу не выходили на чемпионат мира. Но при этом, дебютировав в 1996-м году на Кубке Азии, потом не пропустили там ни единого розыгрыша. И даже получалось добраться до четвертого места, а в Катаре, на крайнем таком цикле, добирались до четвертьфинала.

Сейчас же у Шомуродова и компании наконец-то есть более чем реальный шанс выйти на мундиаль. В решающем раунде отбора они проиграли только однажды, с Катаром, и с 17-ю очками идут вторыми в группе. В марте получилось обыграть дома соседних киргизов, а в крайнем туре закончили ничьей 2-2 на поле одного из лидеров, Ирана.

Статистика личных встреч

Большую часть истории узбеки были слабее этого соперника. Но в последнее время, начиная с 2014-го, они смогли взять три победы при одном поражении. В том числе в октябре оформили 1-0 – ближе к концу Шомуродов реализовал важнейший пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы выставили на пару практически равные котировки. С учетом того, что гостям важно не проиграть, стоит поставить на «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,64).

Прогноз Sport.ua ОАЭ Узбекистан Тотал меньше 2,5 1,64 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.