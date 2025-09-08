Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Готовы к любой модели игры. Пресс-конференция Реброва в Баку
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 19:50 | Обновлено 08 сентября 2025, 19:56
Наставник сборной Украины ответил на вопросы перед игрой с Азербайджаном

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне матча против Азербайджана в квалификации чемпионата мира 2026:

«Отставка коуча Фернанду Сантуша у соперника? Это влияет на подготовку. Мы разобрали команду соперника, показали, за счет чего они играют в атаке и обороне. Но важно, что завтра покажет наша сборная. Я считаю, что команда будет готова к любой модели игры со стороны Азербайджана. Сейчас мы изучили соперника, но будем вносить коррективы.

Слабая сборная Азербайджана? Надеюсь, эту пресс-конференцию не будут слушать наши игроки. Будет сложная игра. Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Я смотрел предыдущие матчи, видел первый тайм их матча с Исландией. Я не думаю, что сборная Азербайджана сыграла плохо. Она сыграла организованно, но не создавала моменты. Я уверен, что завтра будет сложная игра. Мы все сделаем, чтобы игроки все это понимали. Чтобы с первых минут знали, что только мы можем сделать результат».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем в Баку

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
