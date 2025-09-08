ОФИЦИАЛЬНО. Байер нашел нового тренера после увольнения тен Хага

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
08 сентября 2025, 16:43 |
Команду возглавил Каспер Юльманд

ФК Байер. Каспер Юльманд

Леверкузенский «Байер» официально объявил о назначении на должность главного тренера первой команды клуба датского специалиста Каспера Юльманда.

Отмечается, что контракт тренера с «фармацевтами» будет действовать до лета 2027 года.

Предыдущим тренером команды был Эрик тен Хаг, которого уволили в начале сентября. Во главе «Байера» голландец провел 3 матча: победа в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0), поражение от «Гоффенгайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге.

Последним местом работы Каспера Юльманда была сборная Дании, которую он возглавлял с августа 2020 по июль 2024 года.

Источник: ФК Байер
