Де Брюйне догнал легенду Барселоны по количеству результативных передач
Бельгийский хавбек сравнялся с уругвайцем Луисом Суаресом по этому показателю
В матче группы J отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Бельгия дома победила Казахстан со счетом 6:0.
Одним из героев встречи стал 34-летний Кевин Де Брюйне, который забил 2 гола и отдал результативную передачу.
Ассист помог Кевину сравняться с Луисом Суаресом по количеству результативных передач в XXI веке.
Лучшие ассистенты в XXI веке
- 389 – Лионель Месси (Аргентина)
- 292 – Душан Тадич (Сербия)
- 291 – Луис Суарес (Уругвай)
- 291 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 279 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
- 258 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 257 – Неймар (Бразилия)
Лучшие ассистенты в истории национальных сборных
- 58 – Неймар (Бразилия)
- 58 – Лионель Месси (Аргентина)
- 57 – Лендон Донован (США)
- 51 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 50 – Шандор Кочиш (Венгрия)
- 48 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 42 – Акрам Афиф (Катар)
