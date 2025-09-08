Де Брюйне догнал легенду Барселоны по количеству результативных передач

В матче группы J отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Бельгия дома победила Казахстан со счетом 6:0.

Одним из героев встречи стал 34-летний Кевин Де Брюйне, который забил 2 гола и отдал результативную передачу.

Ассист помог Кевину сравняться с Луисом Суаресом по количеству результативных передач в XXI веке.

Лучшие ассистенты в XXI веке

Лучшие ассистенты в истории национальных сборных

Maiores assistentes por seleções:



🇧🇷 Neymar - 58

🇦🇷 Messi - 58

🇺🇸 Donovan - 57

🇭🇺 Puskás - 51

🇭🇺 Kocsis - 50

🇧🇪 De Bruyne - 48 🆙🅰️

🇶🇦 Akram Afif - 42



💻@k1_stats pic.twitter.com/OyvSEXL2Qk