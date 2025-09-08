Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Де Брюйне догнал легенду Барселоны по количеству результативных передач
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 13:57 |
143
0

Де Брюйне догнал легенду Барселоны по количеству результативных передач

Бельгийский хавбек сравнялся с уругвайцем Луисом Суаресом по этому показателю

08 сентября 2025, 13:57 |
143
0
Де Брюйне догнал легенду Барселоны по количеству результативных передач
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

В матче группы J отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Бельгия дома победила Казахстан со счетом 6:0.

Одним из героев встречи стал 34-летний Кевин Де Брюйне, который забил 2 гола и отдал результативную передачу.

Ассист помог Кевину сравняться с Луисом Суаресом по количеству результативных передач в XXI веке.

Лучшие ассистенты в XXI веке

  • 389 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 292 – Душан Тадич (Сербия)
  • 291 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 291 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 279 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
  • 258 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 257 – Неймар (Бразилия)

Лучшие ассистенты в истории национальных сборных

  • 58 – Неймар (Бразилия)
  • 58 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 57 – Лендон Донован (США)
  • 51 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 50 – Шандор Кочиш (Венгрия)
  • 48 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 42 – Акрам Афиф (Катар)
По теме:
Левандовски вышел на 5-е место среди действующих бомбардиров сборных
Эльдар КУЛИЕВ: «Увольнение Сантуша на игру Азербайджана не повлияет»
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
сборная Казахстана по футболу сборная Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне ЧМ-2026 по футболу статистика Луис Суарес Лионель Месси Душан Тадич Анхель Ди Мария Криштиану Роналду Неймар Лэндон Донован Ференц Пушкаш
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Футбол | 08 сентября 2025, 10:33 1
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной

Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле

ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08 сентября 2025, 08:24 2
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»

Эдди хочет организовать поединок Усик – Опетая

Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Футбол | 07.09.2025, 15:20
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
Футбол | 08.09.2025, 07:58
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Футбол | 08.09.2025, 13:16
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 12
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 31
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55
Бокс
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 28
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 14
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем