Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский голкипер прокомментировал свой трансфер в испанскую Ла Лигу
Испания
08 сентября 2025, 11:19 |
1135
0

Украинский голкипер прокомментировал свой трансфер в испанскую Ла Лигу

Яков Кинарейкин рассказал о переходе в «Вильярреал», адаптации и перспективах

08 сентября 2025, 11:19 |
1135
0
Украинский голкипер прокомментировал свой трансфер в испанскую Ла Лигу
Instagram. Яков Кинарейкин

Украинский голкипер Яков Кинарейкин, летом перебравшийся в «Вильярреал», рассказал о своем трансфере и почему выбрал чемпионат Испании. В сезоне 2025/26 21-летний футболист будет играть за вторую команду «желтой субмарины»:

– Какова была реакция, когда узнал о предложении, и долго ли принимал решение о переходе в «Вильярреал»?

– Долго не думал, потому что не было времени на размышления – нужно было принимать решения здесь и сейчас. Реакция была достаточно спокойной: понимал, что это следующий шаг, который в дальнейшем поможет.

– Как оцениваешь тренировочный процесс? Чем он отличается от украинских клубов?

— Тренировочный процесс очень интенсивный: ежедневно зал. Здесь делают акцент и на физике, и на тактике – есть и то, и другое. Также отличается подходом к делу: нет заездов перед домашними матчами, а еще много работаем в тренажерном зале, а затем – на поле.

– Текущий сезон ты проведешь во второй команде «Вильярреала». Как оцениваешь голкиперов первой команды и готов ли к конкуренции с ними?

– В клубе голкиперы топового уровня. Это вдохновляет работать, чтобы стать конкурентом для них, – рассказал Кинарейкин.

Украинский вратарарь выступал в академии и в первой команде «Днепра-1», в июле прошлого года перебрался во львовские «Карпаты». В прошлом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Украины, в которых пропустил 12 голов. В пяти случаях Яков сумел оставить свои ворота в непркосновенности.

По теме:
Фенербахче ведет переговоры с топ-клубом АПЛ по полузащитнику
«Не можешь ничего сделать». В Баварии высказались о трансферах клуба
Президент Баварии: «Купим его, если он проведет 40 матчей в основе»
Яков Кинарейкин Вильярреал Карпаты Львов трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08 сентября 2025, 08:24 2
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»

Эдди хочет организовать поединок Усик – Опетая

Реал не позволяет этого сделать. Вратарь решил перейти в другой вид спорта
Футбол | 08 сентября 2025, 05:18 3
Реал не позволяет этого сделать. Вратарь решил перейти в другой вид спорта
Реал не позволяет этого сделать. Вратарь решил перейти в другой вид спорта

Куртуа хочет проявить себя в Формуле-1 после завершения карьеры футболиста

BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08.09.2025, 00:32
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08.09.2025, 06:15
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Греция – Дания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 08.09.2025, 12:18
Греция – Дания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Греция – Дания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55
Бокс
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 249
Футбол
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
06.09.2025, 13:19 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
06.09.2025, 20:41 4
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем