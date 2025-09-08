Украинский голкипер прокомментировал свой трансфер в испанскую Ла Лигу

Украинский голкипер Яков Кинарейкин, летом перебравшийся в «Вильярреал», рассказал о своем трансфере и почему выбрал чемпионат Испании. В сезоне 2025/26 21-летний футболист будет играть за вторую команду «желтой субмарины»:

– Какова была реакция, когда узнал о предложении, и долго ли принимал решение о переходе в «Вильярреал»?

– Долго не думал, потому что не было времени на размышления – нужно было принимать решения здесь и сейчас. Реакция была достаточно спокойной: понимал, что это следующий шаг, который в дальнейшем поможет.

– Как оцениваешь тренировочный процесс? Чем он отличается от украинских клубов?

— Тренировочный процесс очень интенсивный: ежедневно зал. Здесь делают акцент и на физике, и на тактике – есть и то, и другое. Также отличается подходом к делу: нет заездов перед домашними матчами, а еще много работаем в тренажерном зале, а затем – на поле.

– Текущий сезон ты проведешь во второй команде «Вильярреала». Как оцениваешь голкиперов первой команды и готов ли к конкуренции с ними?

– В клубе голкиперы топового уровня. Это вдохновляет работать, чтобы стать конкурентом для них, – рассказал Кинарейкин.

Украинский вратарарь выступал в академии и в первой команде «Днепра-1», в июле прошлого года перебрался во львовские «Карпаты». В прошлом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Украины, в которых пропустил 12 голов. В пяти случаях Яков сумел оставить свои ворота в непркосновенности.