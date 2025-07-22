Украина. Премьер лига22 июля 2025, 03:40 | Обновлено 22 июля 2025, 03:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили трансфер Кинарейкина в Вильярреал
Во львовском клубе попрощались с украинским голкипером
22 июля 2025, 03:40 | Обновлено 22 июля 2025, 03:45
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Футбольный клуб Карпаты сообщил, что достиг соглашения с испанским Вильярреалом о продаже вратаря Якова Кинарейкина.
21-летний голкипер подписал контракт с львовским клубом прошлым летом.
В сезоне 2024/25 Кинарейкин провёл в составе Карпат 13 матчей, 5 из которых отыграл «на ноль».
Карпаты поблагодарили Якова за вклад в развитие команды, профессионализм на поле и за его пределами, и пожелали успехов в дальнейшей игровой карьере.
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