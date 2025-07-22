ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили трансфер Кинарейкина в Вильярреал

Футбольный клуб Карпаты сообщил, что достиг соглашения с испанским Вильярреалом о продаже вратаря Якова Кинарейкина.

21-летний голкипер подписал контракт с львовским клубом прошлым летом.

В сезоне 2024/25 Кинарейкин провёл в составе Карпат 13 матчей, 5 из которых отыграл «на ноль».

Карпаты поблагодарили Якова за вклад в развитие команды, профессионализм на поле и за его пределами, и пожелали успехов в дальнейшей игровой карьере.