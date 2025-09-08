Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 10:33 |
2376
1

Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной

Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал скандал, который случился после матча с Украиной в отборе на ЧМ-2026. Во втором тайме наставник национальной команды выпустил на поле вингера ПСЖ Усмана Дембеле, которого вскоре пришлось заменить обратно из-за повреждения.

Парижский клуб разозлился на 56-летнего специалиста, так как накануне предупреждали тренера, что их футболист не готов играть в матче из-за травмы. Дешам решил ответить на обвинения ПСЖ:

«Гнев ПСЖ? Я понимаю, что они чувствуют. Я никогда не рисковал здоровьем футболистов, но вы должны понимать, что если игрок выходит на поле, то существует вероятность травмироваться.

Если Шерки и Салиба получили повреждения, то очевидно, что я даже не вызвал этих игроков в сборную. Мы всегда действуем серьезно и со всей ответственностью, всегда спрашиваем игроков о самочувствии после каждой тренировки. Здоровье моих подопечных – принципиальный и очень важный вопрос.

Мы постоянно находимся на связи со всеми клубами и имеем всю информацию о здоровье игроков, их состоянию и медицинским показателям. Некоторые клубы предоставляют больше или меньше информации. Но мы всегда относимся к этому серьезно и с большим профессионализмом», – сказал Дешам.

По теме:
КВАРЦЯНЫЙ: «Бейте по воротам, а Довбик добьет»
Швейцария – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не выдержал. Разгром от Бельгии заставил тренера уйти в отставку
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция Дидье Дешам Усман Дембеле ПСЖ травма
Николай Титюк Источник: RMC Sport
Оцените материал
(18)
Перець
Та ні це косяк лікарів Псж , які дозволили їхати в збірну
