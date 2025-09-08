Израиль – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 8 сентября в 21:45 по Киеву
В понедельник, 8 августа, состоится матч 6-го тур квалификации чемпионата мира между сборными Израиля и Италии.
Встречу примет стадион «Надьердеи» в Дебренце. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За 4 сыгранных матча Израиль набрал 9 баллов. Аналогичное количество очков в активе сборной Италии, но при том, что команда сыграла на один матч меньше.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Израиль – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
