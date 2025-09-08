Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Израиль – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Израиль
08.09.2025 21:45 - : -
Италия
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 09:35 | Обновлено 08 сентября 2025, 09:38
Израиль – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 8 сентября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Италии

В понедельник, 8 августа, состоится матч 6-го тур квалификации чемпионата мира между сборными Израиля и Италии.

Встречу примет стадион «Надьердеи» в Дебренце. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За 4 сыгранных матча Израиль набрал 9 баллов. Аналогичное количество очков в активе сборной Италии, но при том, что команда сыграла на один матч меньше.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Израиль – Италия
