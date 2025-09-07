ВИДЕО. Испания издевается. Уже 6 мячей побывало в воротах Турции

На стадионе в Конье продолжается матч квалификации чемпионата мира 2026 между Турцией и Испанией.

В середине второго тайма Испания ведет с неприличным счетом (6:0).

У испанцев Микель Мерино оформил хет-трик, Педри – дубль, также забил Ферран Торрес.

ГОЛ! 0:4. Ферран Торрес, 53 мин

ГОЛ! 0:5. Микель Мерино, 57 мин

ГОЛ! 0:6. Педри, 62 мин