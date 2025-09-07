9 сентября сборная Украины проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против команды Азербайджана.

Коллективы сыграют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Главным арбитром поединка будет греческий рефери Василиос Фотиас.

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Францией и Исландией.

В первом туре сине-желтые потерпели поражение от французов со счетом 0:2, а азербайджанцы уступили исландцам 0:5.

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Таблица квалификационной группы D