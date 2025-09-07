Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 17:01 |
555
0

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина

Поединок второго тура отборочной группы D состоится 9 сентября в 19:00 по Киеву

07 сентября 2025, 17:01 |
555
0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Коллаж Sport.ua

9 сентября сборная Украины проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против команды Азербайджана.

Коллективы сыграют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет греческий рефери Василиос Фотиас.

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Францией и Исландией.

В первом туре сине-желтые потерпели поражение от французов со счетом 0:2, а азербайджанцы уступили исландцам 0:5.

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Азербайджан – Украина
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Таблица квалификационной группы D

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Исландия 1 1 0 0 5 - 0 09.09.25 21:45 Франция - Исландия05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 3
2 Франция 1 1 0 0 2 - 0 09.09.25 21:45 Франция - Исландия05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 3
3 УКРАИНА 1 0 0 1 0 - 2 09.09.25 19:00 Азербайджан - УКРАИНА05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 0
4 Азербайджан 1 0 0 1 0 - 5 09.09.25 19:00 Азербайджан - УКРАИНА05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 0
Полная таблица
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Забарный догнал Милевского, Зинченко – Воронина
Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
Азербайджан – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина где смотреть ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Футбол | 07 сентября 2025, 00:21 3
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии

Тибо порекомендовал кандидатуру Франа Гонсалеса

В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
Хоккей | 07 сентября 2025, 15:14 4
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола

Мест, где можно играть в хоккей, в Украине и без того мало

В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07.09.2025, 07:27
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Люксембург – Словакия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 07.09.2025, 17:12
Люксембург – Словакия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Люксембург – Словакия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06.09.2025, 20:23
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 53
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 26
Война
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 35
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем