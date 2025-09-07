Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Поединок второго тура отборочной группы D состоится 9 сентября в 19:00 по Киеву
9 сентября сборная Украины проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против команды Азербайджана.
Коллективы сыграют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка будет греческий рефери Василиос Фотиас.
В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Францией и Исландией.
В первом туре сине-желтые потерпели поражение от французов со счетом 0:2, а азербайджанцы уступили исландцам 0:5.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Таблица квалификационной группы D
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Исландия
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|09.09.25 21:45 Франция - Исландия05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|3
|2
|Франция
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|09.09.25 21:45 Франция - Исландия05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|3
|3
|УКРАИНА
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|09.09.25 19:00 Азербайджан - УКРАИНА05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|09.09.25 19:00 Азербайджан - УКРАИНА05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|0
|
