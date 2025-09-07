Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дембеле объяснил свой провал в Барселоне: «Футбол требователен»
07 сентября 2025, 12:59 | Обновлено 07 сентября 2025, 13:00
Дембеле объяснил свой провал в Барселоне: «Футбол требователен»

Усман Дембеле понял ошибку

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле рассказал, что при выступлениях в составе каталонской Барселоны допустил одну ошибку, которая влияла на его карьеру.

«Поскольку я пришел в «Барселону» только с полутора годами профессионального опыта, я редко посещал спортзал, а сразу выходил на поле, вооруженный энергией, а также талантом.

После одной, двух, трех, четырех травм понимаешь, что нужно заботиться о своем теле. Футбол высокого уровня требователен, и дело не только в таланте или в том, чтобы проснуться и сразу выйти на поле. Ты понимаешь, что может произойти все.

Я понял, что нужно работать, становиться сильнее, хорошо питаться, спать. Я все это осознал. И теперь в ПСЖ это окупается. Я счастлив», – заявил Дембеле.

Усман получил травму в матче квалификации к чемпионату мира против сборной Украины. После нелестных новостей руководство парижан разозлилось на главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

По теме:
Мбаппе назвал своего фаворита на Золотой мяч. Это одноклубник Забарного
10-кратный чемпион Бельгии хочет подписать экс-игрока сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-сенсация Кубка Украины арендовал игрока Кудровки
Олег Вахоцкий Источник: FourFourTwo
