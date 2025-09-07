Дембеле объяснил свой провал в Барселоне: «Футбол требователен»

Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле рассказал, что при выступлениях в составе каталонской Барселоны допустил одну ошибку, которая влияла на его карьеру.

«Поскольку я пришел в «Барселону» только с полутора годами профессионального опыта, я редко посещал спортзал, а сразу выходил на поле, вооруженный энергией, а также талантом.

После одной, двух, трех, четырех травм понимаешь, что нужно заботиться о своем теле. Футбол высокого уровня требователен, и дело не только в таланте или в том, чтобы проснуться и сразу выйти на поле. Ты понимаешь, что может произойти все.

Я понял, что нужно работать, становиться сильнее, хорошо питаться, спать. Я все это осознал. И теперь в ПСЖ это окупается. Я счастлив», – заявил Дембеле.

Усман получил травму в матче квалификации к чемпионату мира против сборной Украины. После нелестных новостей руководство парижан разозлилось на главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.