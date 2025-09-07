Первая лига. Ингулец и Ворскла проводят матч 5-го тура. Стартовые составы

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге пройдут матчи пятого тура. «Ингулец» на своем поле сыграет с «Ворсклой».

В прошлом сезоне «Ингулец» и «Ворскла» выступали в УПЛ. Обе команды ставят перед собой цель вернуться в элиту.

«Ингулец» в новом сезоне пока не проигрывал. Команда Василия Кобина сыграла вничью с «Буковиной» (0:0) и тернопольской «Нивой» (2:2), а также обыграла «Металлист» (2:1) и «Подолье» (5:1).

«Ворскла» начала сезон с домашних побед над клубом «Феникс-Мариуполь» (2:1) и ФК ЮКСА (3:0). Затем подопечные Александра Бабича сыграли вничью с «Черноморцем» (0:0) и проиграли запорожскому «Металлургу» (0:1).

Поединок пройдет на стадионе «Ингулец». Начало матча в 14:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.