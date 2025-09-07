Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Ингулец и Ворскла проводят матч 5-го тура. Стартовые составы
Украина. Первая лига
07 сентября 2025, 13:24 |
100
0

Первая лига. Ингулец и Ворскла проводят матч 5-го тура. Стартовые составы

Поединок пройдет на стадионе «Ингулец» и начнется в 14:00

07 сентября 2025, 13:24 |
100
0
Первая лига. Ингулец и Ворскла проводят матч 5-го тура. Стартовые составы
ФК Ворскла

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге пройдут матчи пятого тура. «Ингулец» на своем поле сыграет с «Ворсклой».

В прошлом сезоне «Ингулец» и «Ворскла» выступали в УПЛ. Обе команды ставят перед собой цель вернуться в элиту.

«Ингулец» в новом сезоне пока не проигрывал. Команда Василия Кобина сыграла вничью с «Буковиной» (0:0) и тернопольской «Нивой» (2:2), а также обыграла «Металлист» (2:1) и «Подолье» (5:1).

«Ворскла» начала сезон с домашних побед над клубом «Феникс-Мариуполь» (2:1) и ФК ЮКСА (3:0). Затем подопечные Александра Бабича сыграли вничью с «Черноморцем» (0:0) и проиграли запорожскому «Металлургу» (0:1).

Поединок пройдет на стадионе «Ингулец». Начало матча в 14:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тренер ЛНЗ рассказал о спарринге с Эпицентром
Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Ингулец - Ворскла Ингулец Ворскла Полтава
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда Шахтера: «У меня были предложения от клуба из топ-5 лиг»
Футбол | 07 сентября 2025, 12:31 0
Звезда Шахтера: «У меня были предложения от клуба из топ-5 лиг»
Звезда Шахтера: «У меня были предложения от клуба из топ-5 лиг»

Дмитрий Ризнык мог сменить клубную прописку

В команде Усика определились с соперником на 2026 год
Бокс | 06 сентября 2025, 21:54 1
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год

Александр проведет бой с Джейком Полом

ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
Бокс | 07.09.2025, 03:55
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Футбол | 07.09.2025, 09:55
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06.09.2025, 20:23
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
06.09.2025, 02:34 1
Бокс
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 24
Футбол
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 35
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 24
Война
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем