Владимир КОВАЛЮК: «Допустили две роковые ошибки»

В матче пятого тура Первой лиги «Пробой» на своем поле со счетом 1:2 проиграл тернопольской «Ниве». Результат матча прокомментировал наставник «Пробоя» Владимир Ковалюк.

«В первую очередь хотел поблагодарить Вооруженные силы Украины, что мы играем в футбол. Что касается игры, вышла такая боевая игра, можно сказать, западноукраинское дерби, потому что Тернополь – это наша соседняя область. И я своих футболистов настраивал на борьбу. И было очень много борьбы, очень много эмоций. Допустили две роковые ошибки, сами попривозили голы. 2:0 проигрывали, забили гол, хотели спасти игру. Были моменты, но в футболе складывается так, что если моменты не реализуем, то не можем и думать о победе. А так очень мне понравился накал игры, жаль, что проиграли. Отдохнем, разберемся, уже на свежую голову. Теперь все на эмоциях. И эти эмоции прибавили не футболисты, не болельщики. Эти эмоции прибавили рефери. Очень слабое судейство.

Что сказал в раздевалке? Я сказал, сами туда попали, оттуда мы будем вылезать. Мы совершили две ошибки, когда пропустили голы. И было понятно, что нам нужно отыгрываться. И я говорил, если мы забьем быстрый гол, то у нас будет шанс отыграться и даже выиграть. Если брать по игре, то мы Тернополь переигрывали во всех аспектах. Вы видели, сколько времени футболисты Тернополя лежали, как они вводили мяч долго, это понятно. Они играли по счету, они тоже хотели выиграть. И любая тактика, приносящая положительный результат, значит, правильная тактика. И футболисты Тернополя старались никуда не торопиться, особенно вратарь, и добились положительного результата. Но наши ребята старались, и я им не могу ничего сказать плохого. Только можно сказать, что счёт не тот, который мы хотели. Мы играли дома и дома нам нужно очки набирать. Это Первая лига. Это не так просто. Команды все сильные, команды все равны. Кому больше везет, кому меньше. Сегодня Тернополю повезло. Моменты мы имели. Если бы мы реализовали моменты, то, я думаю, мы бы эту игру выиграли», – сказал Владимир Ковалюк.