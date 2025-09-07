Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
07 сентября 2025, 05:59 | Обновлено 07 сентября 2025, 06:11
Ему не привыкать: Луис Суарес дисквалифицирован на 6 матчей. Что случилось?

Скандальный футболист Интера Майами плюнул в тренера соперников

Getty Images/Global Images Ukraine

ападающий «Интер Майами» Луис Суарес дисквалифицирован на 6 матчей за инцидент, который произошёл после финала 2025 Leagues Cup против клуба «Сиэтл Саундерс» (0:3), который состоялся 31 августа.

Луис Суарес плюнул в представителя тренерского штаба «Сиэтл» во время драки, вспыхнувшей после финального свистка. Это нарушение привело к наибольшей санкции среди всех участников инцидента.

Дисквалификация касается только матчей Leagues Cup и вступит в силу с следующего турнира в 2026 году. Так как групповой этап предусматривает только три матча, Суарес может отбывать наказание не только в одном сезоне. Если «Интер Майами» не пройдет далеко в следующих розыгрышах, в худшем случае он может завершить отбывание наказания только в 2028 году.

Помимо Суареса, дисквалификации получили: Серхио Бускетс – 2 матча за удар по игроку «Сиэтл» Обеду Варгасу; Томас Авилес – 3 матча за участие в драке; Стивен Ленхарт (тренер «Сиэтл») – 5 матчей за неподобающее поведение. Все четверо также были оштрафованы. Пока что Major League Soccer (MLS) не объявила о дополнительных санкциях, но оставляет за собой право на дальнейшие дисциплинарные меры.

Суарес публично извинился за своё поведение, признав ошибку и выразив сожаление из-за негативного примера, который он подал. Этот инцидент добавлен к уже длинному списку дисциплинарных нарушений Суареса, включая случаи укусов игроков и расистские высказывания.

Луис Суарес Major League Soccer (MLS) Кубок лиг (MLS) Интер Майами Сиэтл Саундерс дисквалификация скандал Серхио Бускетс драка
Николай Степанов Источник: The Sun
