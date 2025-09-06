Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль заинтересован в полузащитнике сборной Англии
Англия
06 сентября 2025, 23:52
Ливерпуль заинтересован в полузащитнике сборной Англии

Морган Роджерс намерен перейти в английский гранд

Ливерпуль заинтересован в полузащитнике сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс

Английский полузащитник «Астон Вилла» Морган Роджерс привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает The Kop Correspondent.

По информации источника, во время переговоров по аренде Харви Эллиота в клуб из Бирмингема, стороны обсудили потенциальный трансфер 23-летнего футболиста. Морган заинтересован в том, чтоб стать игроком «красных».

«Ливерпуль» может активировать клаусулу Роджерса в размере 65 миллионов евро + бонусы уже в январе.

В прошедшем сезоне Морган Роджерс провел 54 матчей на клубном уровне, в которых отличился 14 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на 17-летнего таланта гранда АПЛ.

Даниил Кирияка
