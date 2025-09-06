Ливерпуль заинтересован в полузащитнике сборной Англии
Морган Роджерс намерен перейти в английский гранд
Английский полузащитник «Астон Вилла» Морган Роджерс привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает The Kop Correspondent.
По информации источника, во время переговоров по аренде Харви Эллиота в клуб из Бирмингема, стороны обсудили потенциальный трансфер 23-летнего футболиста. Морган заинтересован в том, чтоб стать игроком «красных».
«Ливерпуль» может активировать клаусулу Роджерса в размере 65 миллионов евро + бонусы уже в январе.
В прошедшем сезоне Морган Роджерс провел 54 матчей на клубном уровне, в которых отличился 14 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на 17-летнего таланта гранда АПЛ.
