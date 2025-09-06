Реал нацелился на 17-летнего таланта гранда АПЛ. Готовится предложение
Рио Нгумоха привлекает внимание испанского гранда
Английский вингер «Ливрепуля» Рио Нгумоха привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд видит в 17-летнем игроке футболиста, который может бороться за «Золотой мяч». Руководство английского клуба готовит предложение по контракту для Рио, ибо не намерены терять игрока.
В текущем сезоне Рио Нгумоха провел один матч в Английской Премьер-лиге и отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что пять футболистов «Реала» потеряли доверие Хаби Алонсо.
