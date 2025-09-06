Реал нацелился на 17-летнего таланта гранда АПЛ. Готовится предложение

Английский вингер «Ливрепуля» Рио Нгумоха привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд видит в 17-летнем игроке футболиста, который может бороться за «Золотой мяч». Руководство английского клуба готовит предложение по контракту для Рио, ибо не намерены терять игрока.

В текущем сезоне Рио Нгумоха провел один матч в Английской Премьер-лиге и отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что пять футболистов «Реала» потеряли доверие Хаби Алонсо.