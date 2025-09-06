Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нацелился на 17-летнего таланта гранда АПЛ. Готовится предложение
Испания
06 сентября 2025, 13:02 |
199
0

Реал нацелился на 17-летнего таланта гранда АПЛ. Готовится предложение

Рио Нгумоха привлекает внимание испанского гранда

06 сентября 2025, 13:02 |
199
0
Реал нацелился на 17-летнего таланта гранда АПЛ. Готовится предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Нгумоха

Английский вингер «Ливрепуля» Рио Нгумоха привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд видит в 17-летнем игроке футболиста, который может бороться за «Золотой мяч». Руководство английского клуба готовит предложение по контракту для Рио, ибо не намерены терять игрока.

В текущем сезоне Рио Нгумоха провел один матч в Английской Премьер-лиге и отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что пять футболистов «Реала» потеряли доверие Хаби Алонсо.

По теме:
Колос подписал грузинского защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал очередного легионера
У Шахтера сорвался трансфер вундеркинда. СМИ назвали причину провала сделки
Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Рио Нгумоха
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06 сентября 2025, 08:25 9
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»

Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Футбол | 05 сентября 2025, 20:31 90
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции

Поединок квалификации чемпионата мира 2026 начнется 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве

РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
Футбол | 06.09.2025, 07:14
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Футбол | 05.09.2025, 12:52
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Армения – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 06.09.2025, 12:26
Армения – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Армения – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 18
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 291
Футбол
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
04.09.2025, 10:56 204
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем