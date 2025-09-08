Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известна реакция Динамо на то, что Бражко сделал предложение Квитковой
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 02:50 |
246
0

Известна реакция Динамо на то, что Бражко сделал предложение Квитковой

Киевляне поздравили украинца

Известна реакция Динамо на то, что Бражко сделал предложение Квитковой
Instagram. Владимир Бражко и Дарья Квиткова

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко решил сделать предложение своей девушке.

Известная блогерша Дарья Квиткова встречается с Бражко ориентировочно с мая 2025 года. 6 сентября она в социальных сетях обнародовала фото, как футболист сделал ей предложение. Квиткова ответила «тысячу раз да».

Пресс-служба киевского «Динамо» отреагировала на поступок Бражко, оставив комментарий в Инстаграме: «Поздравляем 🤍💙».

Отметим, что Даше сейчас 27 лет. В январе 2023 года она рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года. Сейчас девушка сама воспитывает сына.

Динамо Киев фото чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига lifestyle Дарья Квиткова
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
