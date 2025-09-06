Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
06 сентября 2025, 18:33
Мбаппе стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Килиан сравнялся с Анри по количеству голов на международном уровне

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся по количеству голов на международном уровне со своим соотечественником Тьерри Анри и стал вторым лучшим бомбардиром в истории национальной команды (51).

5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Выше Килиана в списке лучших бомбардиров «Ле Бле» расположился только 38-летний форвард Оливье Жиру, который имеет на своем счету 57 голов.

Лучшие голеадоры в истории Франции

  • Оливье Жиру – 57
  • Тьерри Анри – 51
  • Килиан Мбаппе – 51
  • Антуан Гризманн – 44
  • Мишель Платини – 41
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
