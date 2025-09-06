Мбаппе стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
Килиан сравнялся с Анри по количеству голов на международном уровне
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся по количеству голов на международном уровне со своим соотечественником Тьерри Анри и стал вторым лучшим бомбардиром в истории национальной команды (51).
5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Выше Килиана в списке лучших бомбардиров «Ле Бле» расположился только 38-летний форвард Оливье Жиру, который имеет на своем счету 57 голов.
Лучшие голеадоры в истории Франции
- Оливье Жиру – 57
- Тьерри Анри – 51
- Килиан Мбаппе – 51
- Антуан Гризманн – 44
- Мишель Платини – 41
Kylian Mbappe inches closer to the top 🔝— OneFootball (@OneFootball) September 5, 2025
He has drawn level with Thierry Henry as France’s second all-time scorer 🇫🇷 pic.twitter.com/nam8oMnLYM
