Вратарь МЮ Онана едет в Турцию. Будет в команде с тремя украинцами
Трабзонспор может подписать известного кипера
По информации инсайдера Фабрицио Романо, турецкий Трабзонспор договорился с Манчестер Юнайтед об аренде до конца сезона вратаря Андре Онана.
Сообщается, что теперь слово за игроком – он решает, ехать ли в Трабзонспор или быть запасным в МЮ.
Онана, которого приобрели у Интера, в минувшем сезоне отметился большим количеством ошибок и ляпов. МЮ уже приобрел вратаря – недавно клуб подписал Сенне Ламменса.
В составе Трабзонспора выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.
