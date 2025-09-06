Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
06 сентября 2025, 19:22 | Обновлено 06 сентября 2025, 19:28
Вратарь МЮ Онана едет в Турцию. Будет в команде с тремя украинцами

Трабзонспор может подписать известного кипера

Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

По информации инсайдера Фабрицио Романо, турецкий Трабзонспор договорился с Манчестер Юнайтед об аренде до конца сезона вратаря Андре Онана.

Сообщается, что теперь слово за игроком – он решает, ехать ли в Трабзонспор или быть запасным в МЮ.

Онана, которого приобрели у Интера, в минувшем сезоне отметился большим количеством ошибок и ляпов. МЮ уже приобрел вратаря – недавно клуб подписал Сенне Ламменса.

В составе Трабзонспора выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Андре Онана Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Трабзонспор
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
