Не только Дембеле. Еще один игрок ПСЖ получил травму в матче с Украиной

20-летний французский вингер Дезире Дуэ покинул расположение сборной Франции.

5 сентября Дуэ получил травму в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Украины. Дезире вышел в старте французов и был заменен в первом тайме на Усмана Дембеле.

Забавно, что Дембеле также травмировался в игре с сине-желтыми – на 82-й Дидье Дешам вынужденно заменил Усмана на Уго Экитике.

У Дуэ – травма икроножной мышцы. Сообщается, что Дэзире покинул стадион слегка прихрамывая.

По информации L’Equipe, Дуэ выбыл на 3–4 недели. И Дезире, и Дембеле на клубном уровне выступают за столичный гранд Франции ПСЖ.