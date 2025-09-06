Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не только Дембеле. Еще один игрок ПСЖ получил травму в матче с Украиной
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 19:08
Не только Дембеле. Еще один игрок ПСЖ получил травму в матче с Украиной

Дезире Дуэ покинул расположение французов после игры с сине-желтыми в квалификации ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

20-летний французский вингер Дезире Дуэ покинул расположение сборной Франции.

5 сентября Дуэ получил травму в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Украины. Дезире вышел в старте французов и был заменен в первом тайме на Усмана Дембеле.

Забавно, что Дембеле также травмировался в игре с сине-желтыми – на 82-й Дидье Дешам вынужденно заменил Усмана на Уго Экитике.

У Дуэ – травма икроножной мышцы. Сообщается, что Дэзире покинул стадион слегка прихрамывая.

По информации L’Equipe, Дуэ выбыл на 3–4 недели. И Дезире, и Дембеле на клубном уровне выступают за столичный гранд Франции ПСЖ.

Дезире Дуэ Усман Дембеле травма сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков Источник: RMC Sport
