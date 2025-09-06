Не только Дембеле. Еще один игрок ПСЖ получил травму в матче с Украиной
Дезире Дуэ покинул расположение французов после игры с сине-желтыми в квалификации ЧМ
20-летний французский вингер Дезире Дуэ покинул расположение сборной Франции.
5 сентября Дуэ получил травму в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Украины. Дезире вышел в старте французов и был заменен в первом тайме на Усмана Дембеле.
Забавно, что Дембеле также травмировался в игре с сине-желтыми – на 82-й Дидье Дешам вынужденно заменил Усмана на Уго Экитике.
У Дуэ – травма икроножной мышцы. Сообщается, что Дэзире покинул стадион слегка прихрамывая.
По информации L’Equipe, Дуэ выбыл на 3–4 недели. И Дезире, и Дембеле на клубном уровне выступают за столичный гранд Франции ПСЖ.
