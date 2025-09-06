Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров рассказал, почему украинской команде было тяжело играть с Францией
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 13:31 |
1036
6

Ребров рассказал, почему украинской команде было тяжело играть с Францией

Наставник «сине-желтой» команды отметил высокий уровень футболистов соперника

06 сентября 2025, 13:31 |
1036
6
Ребров рассказал, почему украинской команде было тяжело играть с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат матча против Франции, где его подопечные уступили со счетом 0:2. Наставник «сине-желтых» отметил высокий уровень футболистов соперника, что стало серьезной проблемой для его команды.

– Чем удивила сборная Франции?

– Сборная Франции – как сборная Франции. Они контролируют мяч, очень быстро меняют темп, ритм игры и на это очень трудно реагировать. Там игроки все очень высокого уровня с очень высокой скоростью. Поэтому нашим защитникам было очень тяжело играть.

– Как настроили игроков в перерыве, ведь сборная добавила во втором тайме?

– К сожалению, в первом тайме мы доходили до штрафной, но ничего не создавали. В этом была действительно большая проблема. Во втором тайме создали несколько моментов, могли забить, но с такими командами нужно завершать атаки забитыми мячами, – рассказал Ребров.

Во втором туре группы B сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится 9 сентября на Республиканском стадионе в Баку. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени

По теме:
Экс-защитник сборной: «Франция в первом тайме делала все, что хотела»
Украинский тренер: «Честно, перед игрой сразу считал Францию ​​фаворитом»
Соперник сборной Украины может остаться без главного тренера в отборе на ЧМ
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: MEGOGO
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06 сентября 2025, 08:25 9
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»

Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате

Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Футбол | 05 сентября 2025, 18:53 33
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией

Подопечные Реброва проведут первый поединок квалификации 5 сентября в Польше

Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Футбол | 06.09.2025, 11:20
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05.09.2025, 19:52
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
МБАППЕ: «Попытка перебросить Трубина в конце игры? Это была глупость»
Футбол | 06.09.2025, 13:56
МБАППЕ: «Попытка перебросить Трубина в конце игры? Это была глупость»
МБАППЕ: «Попытка перебросить Трубина в конце игры? Это была глупость»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vovan78
І в цьому матчі і в багатьох інших в команді не мпє гравця який би брав на себе відповідальність. Якщо не вдається увійти в карний майданчик скперника, то чому не пробивати із за його меж? Але наші гравці воліють перепасовувати м'яч, віддавати паси назад, але не пробивати. А як відомо, що ти ніколи не виграєш якщо не б'єш по воротах суперника.
Ответить
+1
antt
До речі згідно підходів Реброва, якщо програли 2:0, хоч 1:0 було б краще, це вже плюс. Така ідея в першому таймі читалась. Програти з невеликим рахунком.
Ответить
0
George Abuladze
Всі давно зрозуміли, що головна мета Реброва то зарплата в 1 250 000 євро, а результат то таке
Ответить
0
_ Moore
Проїхали! - та вже цікавить, як з азерами грати будете... Хоча: а як ти, ССР, голосував в 2019-му? Що, "хуженебудет"? А в наступному матчі в Баку?
Ответить
0
Vitaly Kozak
Хіба можна зліпити з лайна кулю? Ось так по правді потрібно було відповісти.
Ответить
0
antt
Відповіді із ряду - "чого таке питання задаєш". "Збірна як збірна".  Наші не доходили і близько до воріт французів в першій половині бо вони поставили автобус. Під назвою клас гравців, клас збірної. Може він погано мотивую але що вони можуть зробити під керівництвом іншого якщо вони завжди в першій половині так грають але після перерви якби після його підказок щось додають. Самі не можуть догадатися як пройти цю стіну.
Ответить
0
Популярные новости
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 18
Футбол
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 10
Бокс
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 292
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем