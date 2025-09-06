Ребров рассказал, почему украинской команде было тяжело играть с Францией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат матча против Франции, где его подопечные уступили со счетом 0:2. Наставник «сине-желтых» отметил высокий уровень футболистов соперника, что стало серьезной проблемой для его команды.

– Чем удивила сборная Франции?

– Сборная Франции – как сборная Франции. Они контролируют мяч, очень быстро меняют темп, ритм игры и на это очень трудно реагировать. Там игроки все очень высокого уровня с очень высокой скоростью. Поэтому нашим защитникам было очень тяжело играть.

– Как настроили игроков в перерыве, ведь сборная добавила во втором тайме?

– К сожалению, в первом тайме мы доходили до штрафной, но ничего не создавали. В этом была действительно большая проблема. Во втором тайме создали несколько моментов, могли забить, но с такими командами нужно завершать атаки забитыми мячами, – рассказал Ребров.

Во втором туре группы B сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится 9 сентября на Республиканском стадионе в Баку. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени