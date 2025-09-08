Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер: «Это заявление Реброва о игроках сборной мне непонятно»
Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2025, 19:58 |
778
0

Известный тренер: «Это заявление Реброва о игроках сборной мне непонятно»

Олег Федорчук – о перегруженности футболистов

08 сентября 2025, 19:58 |
778
0
Известный тренер: «Это заявление Реброва о игроках сборной мне непонятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Украина - Франции

Известный в прошлом тренер, а сегодня эксперт Олег Федорчук высказался о заявлении Сергея Реброва относительно перегруженности футболистов.

«Не могут все игроки, которых он [Ребров – прим.] вызвал в сборную, быть перегружены. Сезон только начался, в Европе сыграли только два-три тура. Тот же Забарный сыграл только два матча, Трубин – это вратарь, ему игровая практика только в плюс, хотя и он не играл в последнем матче Бенфики», – отметил эксперт.

Если говорить о других, то Зинченко вообще еще не играл в этом сезоне, Довбик чуть больше 30 минут провел за Рому. Кто перегружен? Что тогда говорить о игроках ПСЖ? Там люди годами играют без нормальных отпусков. Слова Реброва мне непонятны. Я не знаю, что именно он имел в виду. Возможно, это вообще касалось переездов – не знаю», – сказал Федорчук.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

По теме:
ВИДЕО. Готовы к любой модели игры. Пресс-конференция Реброва в Баку
Экс-хавбек сборной Украины: «Азербайджан посыпется после первого гола»
Депай вошел в тройку интересного рейтинга результативности
Олег Федорчук Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Илья Забарный Азербайджан - Украина
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Ребров обратился к украинским военным после поражения от Франции
Футбол | 08 сентября 2025, 20:06 0
Сергей Ребров обратился к украинским военным после поражения от Франции
Сергей Ребров обратился к украинским военным после поражения от Франции

Последний матч сборной Украины по футболу посетили бойцы легендарной бригады НГУ «Азов»

Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Футбол | 08 сентября 2025, 07:38 17
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика

Скоро будет объявлено решение по делу украинца

Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
Футбол | 08.09.2025, 16:59
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08.09.2025, 00:32
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 25
Футбол
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
06.09.2025, 18:59 3
Футбол
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 8
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 1
Бокс
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 17
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем