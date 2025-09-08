Известный тренер: «Это заявление Реброва о игроках сборной мне непонятно»

Известный в прошлом тренер, а сегодня эксперт Олег Федорчук высказался о заявлении Сергея Реброва относительно перегруженности футболистов.

«Не могут все игроки, которых он [Ребров – прим.] вызвал в сборную, быть перегружены. Сезон только начался, в Европе сыграли только два-три тура. Тот же Забарный сыграл только два матча, Трубин – это вратарь, ему игровая практика только в плюс, хотя и он не играл в последнем матче Бенфики», – отметил эксперт.

Если говорить о других, то Зинченко вообще еще не играл в этом сезоне, Довбик чуть больше 30 минут провел за Рому. Кто перегружен? Что тогда говорить о игроках ПСЖ? Там люди годами играют без нормальных отпусков. Слова Реброва мне непонятны. Я не знаю, что именно он имел в виду. Возможно, это вообще касалось переездов – не знаю», – сказал Федорчук.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.