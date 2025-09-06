Легенда Динамо дал совет Реброву перед матчем с Азербайджаном

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился мыслями о следующем матче сборной Украины в отборе на ЧМ-2026 против Азербайджана.

«В Азербайджане нас ждет ключевой поединок. Понятно, что игра с Францией отняла у «сине-желтых» много сил. Обычно во втором подряд матче недостаток увеличивается – где-то на 30 процентов.

Необходимо проводить ротацию, особенно – в обороне и полузащите, которые вынесли основную нагрузку в противостоянии с Францией. Но и в атаке нужно что-то менять – рисковать, усиливать эту линию, потому что нужно будет обязательно забивать», – отметил Буряк.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.