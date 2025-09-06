Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Легенда Динамо дал совет Реброву перед матчем с Азербайджаном

Леонид Буряк ждет изменений в атакующей линии

Легенда Динамо дал совет Реброву перед матчем с Азербайджаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился мыслями о следующем матче сборной Украины в отборе на ЧМ-2026 против Азербайджана.

«В Азербайджане нас ждет ключевой поединок. Понятно, что игра с Францией отняла у «сине-желтых» много сил. Обычно во втором подряд матче недостаток увеличивается – где-то на 30 процентов.

Необходимо проводить ротацию, особенно – в обороне и полузащите, которые вынесли основную нагрузку в противостоянии с Францией. Но и в атаке нужно что-то менять – рисковать, усиливать эту линию, потому что нужно будет обязательно забивать», – отметил Буряк.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

Леонид Буряк Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Олейник Источник: Footboom
Trishovich
Не буде змін 
Його зп хвилює а збірна то таке
Ответить
+2
_ Moore
Пам'ятаємо, пам'ятаємо, і збірну Буряка, і Динамо Буряка... і відповідні результати пам'ятаємо.
Ответить
0
avk49
Віримо в перемогу з рахунком 1:1
Ответить
0
