Килиан МБАППЕ: «Украина? Нам довольно легко это удавалось делать»

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший один из голов в поединке, оценил результат матча.

«Мы сыграли против сложного соперника, который выложился по полной. Да, во втором тайме мы были нестабильны, но в целом контролировали игру. В этом матче нам легко удавалось создавать моменты.

Это было хорошее начало, этого хотел и от нас наш тренер», – сказал Мбаппе.