Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Килиан МБАППЕ: «Украина? Нам довольно легко это удавалось делать»
Чемпионат мира
Килиан МБАППЕ: «Украина? Нам довольно легко это удавалось делать»

Француз прокомментировал победу «синих»

Килиан МБАППЕ: «Украина? Нам довольно легко это удавалось делать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший один из голов в поединке, оценил результат матча.

«Мы сыграли против сложного соперника, который выложился по полной. Да, во втором тайме мы были нестабильны, но в целом контролировали игру. В этом матче нам легко удавалось создавать моменты.

Это было хорошее начало, этого хотел и от нас наш тренер», – сказал Мбаппе.

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник Источник: TF1
Prokop_Andriy
і з ним не поспориш, особливо в першому таймі робили що хотіли на нашій половині поля
fifa2020
Ще би, нас же тренирує сам незамінний тричі непотопаємий маестро - фізручелло з серцем покорителів Пафоса, це тобі не хухри мухри) Завидуй мбапе)
Перший Серед Рівних
"Особливо легко мені вдався другий гол. Того чувака я практично не помітив" - додав гравець триколірних.
Перший Серед Рівних
"А той чувак, якого я одним рухом зробив як пацана, справді коштує 65 млн?" - здивовано перепитав форвард французів.
