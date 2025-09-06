Килиан МБАППЕ: «Украина? Нам довольно легко это удавалось делать»
Француз прокомментировал победу «синих»
5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.
Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший один из голов в поединке, оценил результат матча.
«Мы сыграли против сложного соперника, который выложился по полной. Да, во втором тайме мы были нестабильны, но в целом контролировали игру. В этом матче нам легко удавалось создавать моменты.
Это было хорошее начало, этого хотел и от нас наш тренер», – сказал Мбаппе.
