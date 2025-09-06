Трубин обратился к болельщикам после провала Украины в матче с Францией
«Сине-желтые» проиграли 0:2
5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По завершении матча голкипер сборной Украины Анатолий Трубин обратился к болельщикам Украины через свой Инстаграм.
Спасибо всем, кто поддержал нас в Польше 🇵🇱💙💛⠀
Ваше присутствие придает силы. Квалификация продолжается — мы продолжаем бороться», — написал Трубин.
В матче с французами Трубин записал в свой актив четыре сейва.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Состоялись два матча отбора на ЧМ-2026 в группе Н
Владимир Бражко счастлив в новых отношениях