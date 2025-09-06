Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин обратился к болельщикам после провала Украины в матче с Францией
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 22:30 |
725
5

Трубин обратился к болельщикам после провала Украины в матче с Францией

«Сине-желтые» проиграли 0:2

06 сентября 2025, 22:30 |
725
5
Трубин обратился к болельщикам после провала Украины в матче с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По завершении матча голкипер сборной Украины Анатолий Трубин обратился к болельщикам Украины через свой Инстаграм.

Спасибо всем, кто поддержал нас в Польше 🇵🇱💙💛⠀

Ваше присутствие придает силы. Квалификация продолжается — мы продолжаем бороться», — написал Трубин.

В матче с французами Трубин записал в свой актив четыре сейва.

По теме:
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
7 из 140 голов Роналду в составе сборной Португалии были забиты Армении
Ирландия вырвала ничью у Венгрии на 90+3-й в отборе к ЧМ, отыгравшись с 0:2
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Анатолий Трубин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино, Австрия дома обыграла Кипр
Футбол | 06 сентября 2025, 23:55 0
Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино, Австрия дома обыграла Кипр
Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино, Австрия дома обыграла Кипр

Состоялись два матча отбора на ЧМ-2026 в группе Н

ФОТО. Футболист Динамо засветился в компании роскошной блондинки
Футбол | 06 сентября 2025, 19:22 9
ФОТО. Футболист Динамо засветился в компании роскошной блондинки
ФОТО. Футболист Динамо засветился в компании роскошной блондинки

Владимир Бражко счастлив в новых отношениях

Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Война | 06.09.2025, 11:03
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футбол | 06.09.2025, 00:07
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футбол | 06.09.2025, 05:24
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sania
Пане Дмитро Олійник. Ви дуже принциповий і патріотичний автор. Ваші заголовки просто витвори мистецтва, особливо коли справа стосується Динамо. Хотілося б почути вашу думку стосовно гравця збірної Зінченка, який перейшов до клубу, власник якого пропонує віддати пуйлу частину України.
Ответить
+1
BekXan
Не посядите перше місце підете в окопи.Сама краща мотивація і відповідь на все.
Ответить
0
_ Moore
Адміни, а  що, був провал? Хіба  в  матчі нашої збірної зафіксований рахунок 0:5? ІМНО: сталася закономірність. Краще шукайте причини закономірної поразки збУ.
Ответить
0
Trishovich
Не триває ви днарі мажори 
Ответить
0
Trishovich
Буду вболівати за Азербайджан і Ісландію
Ответить
-1
Популярные новости
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 51
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 298
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 6
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем