Трубин обратился к болельщикам после провала Украины в матче с Францией

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По завершении матча голкипер сборной Украины Анатолий Трубин обратился к болельщикам Украины через свой Инстаграм.

Спасибо всем, кто поддержал нас в Польше 🇵🇱💙💛⠀

Ваше присутствие придает силы. Квалификация продолжается — мы продолжаем бороться», — написал Трубин.

В матче с французами Трубин записал в свой актив четыре сейва.