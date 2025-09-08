Назван игрок, который больше заслужил Льва матча с Францией, чем Забарный

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2025, 19:40 |
Сергей Ковалев выделил Алексея Гуцуляка

УАФ. Алексей Гуцуляк

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев выбрал лучшего футболиста «сине-желтых» в матче с Францией.

– А в составе сборной Украины, кого бы вы назвали «Львом матча»?

– Сложно сказать. Но я бы, наверное, это звание отдал Алексею Гуцуляку. Показалось, что он был больше заряжен, чем кто-то другой из атакующих футболистов. Мне понравились его смелость и агрессия.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу Сергей Ковалев (футболист) Алексей Гуцуляк
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
