Назван игрок, который больше заслужил Льва матча с Францией, чем Забарный
Сергей Ковалев выделил Алексея Гуцуляка
Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев выбрал лучшего футболиста «сине-желтых» в матче с Францией.
– А в составе сборной Украины, кого бы вы назвали «Львом матча»?
– Сложно сказать. Но я бы, наверное, это звание отдал Алексею Гуцуляку. Показалось, что он был больше заряжен, чем кто-то другой из атакующих футболистов. Мне понравились его смелость и агрессия.
5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.
