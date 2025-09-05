Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Барселона разорвала контракт с победителем Лиги чемпионов
Испания
05 сентября 2025, 22:03
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона разорвала контракт с победителем Лиги чемпионов

Ориоль Ромеу покинул каталонский клуб

ФК Барселона. Ориоль Ромеу

Каталонская «Барселона» официально расторгла контракт с испанским полузащитником Ориолем Ромеу.

Отмечается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон.

В прошлом игровом году 2024/25 Ориоль Ромеу отыграл 31 матч в составе «Жироны» и заработал пять желтых карточек. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость победителя Лиги чемпионов 2011/12 в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что на 33-летнего Ориоля Ромеу не рассчитывал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

Prokop_Andriy
в принципі очікуване рішення, дивно що раніше це не зробили
