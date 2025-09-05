ОФИЦИАЛЬНО. Барселона разорвала контракт с победителем Лиги чемпионов
Ориоль Ромеу покинул каталонский клуб
Каталонская «Барселона» официально расторгла контракт с испанским полузащитником Ориолем Ромеу.
Отмечается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон.
В прошлом игровом году 2024/25 Ориоль Ромеу отыграл 31 матч в составе «Жироны» и заработал пять желтых карточек. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость победителя Лиги чемпионов 2011/12 в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что на 33-летнего Ориоля Ромеу не рассчитывал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
Agreement reached between FC Barcelona and first team player Oriol Romeu to cancel his contract with the Club within the timeframe of the transfer market.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 5, 2025
