ОФИЦИАЛЬНО. Барселона разорвала контракт с победителем Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона» официально расторгла контракт с испанским полузащитником Ориолем Ромеу.

Отмечается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон.

В прошлом игровом году 2024/25 Ориоль Ромеу отыграл 31 матч в составе «Жироны» и заработал пять желтых карточек. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость победителя Лиги чемпионов 2011/12 в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что на 33-летнего Ориоля Ромеу не рассчитывал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.