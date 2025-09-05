Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карпаты сообщили, что прекратили сотрудничество с тренером
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 21:35
Карпаты сообщили, что прекратили сотрудничество с тренером

Владимир Езерский покинул расположение львовского клуба, где отвечал за игру в обороне

УАФ. Владимир Езерский

Львовские «Карпаты» прекратили сотрудничество с известным украинским специалистом Владимиром Езерским. Прес-служба украинского клуба отказалась рассказывать о причинах такого решения.

Езерский вошел в штаб «Карпат» в январе прошлого года, где занял должность тренера по организации игры в обороне. Специалист совмещал свои обязанности в команде Премьер-лиги с работой в структуре молодежных сборных Украины.

Езерский завершил профессиональную карьеру футболиста в 2014 году. Играл за киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», «Карпаты», «Днепр» и другие украинские команды.

С 2014 по 2016 год работал в тренерском штабе «Днепра», с 2017-го возглавлял юношеские и молодежные сборные Украины.

«Карпаты» стартовали в новом сезоне Премьер-лиги с трех ничьих и одного поражения. Подопечные Лупашко набрали три балла и разместились на 14-й позиции. В следующем матче, который состоится 14 сентября, львовский клуб сыграет на домашнем стадионе против «Полтавы».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Владимир Езерский назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Трибуна
