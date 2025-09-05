Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 18:53 | Обновлено 05 сентября 2025, 18:55
957
10

Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией

Подопечные Реброва проведут первый поединок квалификации 5 сентября в Польше

УАФ. Сергей Ребров

В пятницу, 5 сентября, состоится матч квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции. Команды сыграют на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» во Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 по Киеву.

Накануне этого противостояния тренерский штаб национальной команды во главе с Сергеем Ребровым столкнулся с неожиданными проблемами. По информации источника, некоторые футболисты сборной Украины отравились и могут пропустить поединок с Францией.

«Помните, как игроки Днепра-1 отравились перед матчем в еврокубках? Вот по нашей информации такая же ситуация сегодня накануне матча сборной, посмотрим, кто сможет сыграть», – сообщил источник.

В поединке против Франции «сине-желтая» команда останется без некоторых игроков, которые ранее из-за травм покинули расположение сборной – голкипер Андрей Лунин, защитник Виталий Миколенко, форвард Роман Яремчук.

Через несколько дней после этого матча подопечные Реброва проведут второй поединок – 9 сентября на выезде встретятся со сборной Азербайджана.

По теме:
Будет сюрприз: Дешам определился с составом Франции на игру с Украиной
«Надо брать пример со Словакии». Цихмейструк – об игре против Франции
Легенда Баварии: «Для меня это не была национальная сборная Германии»
Николай Титюк Источник: Telegram
Nostradamus
У них як завжди... Як не срачка, так пердячка...
Ще на поле не вийшли, а уже обісралися
Ответить
+4
Nostradamus
Або це вброс для того, шо коли влетять сьогодні в суху, було чим виправдовуватись
Ответить
+2
Обсервер Влад
Клоунада
Ответить
+2
DaVinci
Да, да, да... Всі ж наївні... Повірили...
Ответить
+1
AK.228
Короче - обосрались еще до матча 😁
Ответить
0
Xvalenok03
Если не понос так срачка.
Это уже не смешно
Ответить
0
CheMP
Ответить
0
Alex86 1
Сливаем?) главное во втором матче шо будет взять хоть очки 
Ответить
0
edu209
Каким вискарём хоть отравились, расскажите....в статистику занесём
Ответить
-1
CheMP
вброс для усыпления внимания соперника 
Ответить
-1
