Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией

В пятницу, 5 сентября, состоится матч квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции. Команды сыграют на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» во Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 по Киеву.

Накануне этого противостояния тренерский штаб национальной команды во главе с Сергеем Ребровым столкнулся с неожиданными проблемами. По информации источника, некоторые футболисты сборной Украины отравились и могут пропустить поединок с Францией.

«Помните, как игроки Днепра-1 отравились перед матчем в еврокубках? Вот по нашей информации такая же ситуация сегодня накануне матча сборной, посмотрим, кто сможет сыграть», – сообщил источник.

В поединке против Франции «сине-желтая» команда останется без некоторых игроков, которые ранее из-за травм покинули расположение сборной – голкипер Андрей Лунин, защитник Виталий Миколенко, форвард Роман Яремчук.

Через несколько дней после этого матча подопечные Реброва проведут второй поединок – 9 сентября на выезде встретятся со сборной Азербайджана.