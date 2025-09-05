Украина. Премьер лига05 сентября 2025, 16:48 | Обновлено 05 сентября 2025, 16:51
Источник: защитник Полесья продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
Сергей Корнийчук будет арендован «Вересом»
21-летний фланговый защитник житомирского «Полесся» Сергей Корнийчук в ближайшее время покинет расположение клуба.
По информации телеграм-канала Футбол с вертолёта, молодой футболист продолжит сезон 2025/26 на правах годичной аренды в ровенском «Вересе».
Корнийчук перешел в житомирский клуб еще летом 2024 года, однако за целый год в команде защитнику удалось сыграть всего три матча, которые прошли в этом сезоне.
После первых четырех туров «Верес» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе три очка.
Два игрока Полесья еще находятся на больничном
