Источник: защитник Полесья продолжит карьеру в другом клубе УПЛ

21-летний фланговый защитник житомирского «Полесся» Сергей Корнийчук в ближайшее время покинет расположение клуба.

По информации телеграм-канала Футбол с вертолёта, молодой футболист продолжит сезон 2025/26 на правах годичной аренды в ровенском «Вересе».

Корнийчук перешел в житомирский клуб еще летом 2024 года, однако за целый год в команде защитнику удалось сыграть всего три матча, которые прошли в этом сезоне.

После первых четырех туров «Верес» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе три очка.