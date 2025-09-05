Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: защитник Полесья продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 16:48 | Обновлено 05 сентября 2025, 16:51
525
0

Источник: защитник Полесья продолжит карьеру в другом клубе УПЛ

Сергей Корнийчук будет арендован «Вересом»

05 сентября 2025, 16:48 | Обновлено 05 сентября 2025, 16:51
525
0
Источник: защитник Полесья продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
ФК Полесье. Сергей Корнийчук

21-летний фланговый защитник житомирского «Полесся» Сергей Корнийчук в ближайшее время покинет расположение клуба.

По информации телеграм-канала Футбол с вертолёта, молодой футболист продолжит сезон 2025/26 на правах годичной аренды в ровенском «Вересе».

Корнийчук перешел в житомирский клуб еще летом 2024 года, однако за целый год в команде защитнику удалось сыграть всего три матча, которые прошли в этом сезоне.

После первых четырех туров «Верес» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе три очка.

По теме:
Помог Ванат. Жирона – в топ-5 по трансферным расходам Ла Лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал игрока сборной Украины U-21
Богдан КУШНИРЕНКО: «Мне хочется, чтобы команда выигрывала»
Сергей Корнийчук Верес Ровно Полесье Житомир трансферы аренда игрока трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05 сентября 2025, 05:44 1
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом

Александр пробудет в статусе абсолютного чемпиона до конца года

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
Футбол | 05 сентября 2025, 16:40 9
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец

Герич будет выступать в Первой лиге

Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 05.09.2025, 08:22
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Исландия – Азербайджан. Прогноз, анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 05.09.2025, 17:34
Исландия – Азербайджан. Прогноз, анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Азербайджан. Прогноз, анонс на матч квалификации чемпионата мира
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Футбол | 05.09.2025, 10:05
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
03.09.2025, 21:13
Бокс
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 79
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
04.09.2025, 13:47 36
Футбол
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем