Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 12:11
Два игрока Полесья еще находятся на больничном

Житомиряне 7 сентября проведут контрольный матч с представителем УПЛ

Два игрока Полесья еще находятся на больничном
ФК Полесье.

Как стало известно Sport.ua 4 сентября футболисты «Полесья» возобновили тренировочный процесс и готовятся к календарному поединку 5 тура УПЛ – с «Кривбассом», который состоится 14 сентября.

7 сентября у полищуков запланирован контрольный поединок с «Колосом».

По имеющейся информации в этом спарринге полищукам не помогут вызванные в национальную сборную Украины Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Богдан Михайличенко, игроки молодежной сборной Украины Сергей Корнийчук, Максим Мельниченко и полузащитник юношеской сборной Украины Артем Корж.

Представительство житомирцев в главной команде страны могло быть еще более весомым, если бы не получил травмы Борис Крушинский, который в августе впервые получил вызов.

Кроме Крушинского, в лазарете также находится бразильский легионер Лукас Тейлор.

Сейчас подопечные Руслана Ротаня после фиаско в Лиге конференций могут сосредоточиться на исправлении положения в чемпионате УПЛ, где они занимают 10 место, набрав три очка.

Ранее «Полесье» избавилось от второго ненужного ему игрока за день.

