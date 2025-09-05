Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суарес прокомментировал плевок в лицо тренеру соперника
Major League Soccer
05 сентября 2025, 14:25 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:28
Суарес прокомментировал плевок в лицо тренеру соперника

Уругваец извинился за свое поведение

Суарес прокомментировал плевок в лицо тренеру соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Форвард Интер Майами Луис Суарес извинился за свое поведением в матче против Сиэттла (поражение 0:3), когда именитый игрок плюнул в тренерский штаб соперника.

«Это был момент фрустрации и обострения эмоций на поле, что не является оправданием. Я допустил ошибку и сожалею об этом. Хочу извиниться за свой поступок».

«Дисквалификация? Значит, так и будет. Впереди еще много матчей, мы будем продолжать работать для достижения успеха», – сказал Суарес.

В течение карьеры Суарес трижды (в Аяксе, Ливерпуле и сборной Уругвая) получал дисквалификации за укус соперника.

Иван Зинченко Источник: BBC
