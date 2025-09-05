6 сентября, свою полуфинальную встречу проведут Янник Синнер (WTA 1) и Феликс Оже Альяссим (WTA 27).

Матч состоится в 02:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Янник Синнер

Итальянский теннисист играл во всех трех финалах мейджоров в этом сезоне и в шаге от четвертого. Синнер заслуженно возглавляет мировой рейтинг, имея только одного серьезного конкурента в лице Алькараса.

Яннику было откровенно скучно на этом турнире, ведь он сносил соперников на своем пути, только Шаповалов дал бой, которого итальянец прошел в четырех сетах – 5:7, 6:4, 6:3, 6:3. Другие матчи нет смысла вспоминать, ведь Синнер выигрывал в трех сетах, отдавая не более семи геймов за матч. Пострадали Копржива, Попырин, Бублик и Музетти. Теннисист здесь защищает свой титул, с мотивацией проблем не будет.

Феликс Оже-Альяссим

Канадский теннисист был восходящей звездой мирового тенниса, у спортсмена были все данные, как минимум для топ-5. В какой-то момент Феликс перестал прогрессировать, стал просто неплохим середняком.

На этом турнире спортсмен показывает, на что он способен, он второй раз в карьере пробивается в полуфинал мейджора, дальше он никогда не проходил. Сетка на нынешнем US Open не была легкой для канадца, сначала он прошел британца Харриса – 6:4, 7:6, 6:4, в следующем круге разобрался с «нейтралом» Сафиуллиным – 6:1, 7:6, 7:6. В третьем круге был андердогом, но обыграл мощного Зверева – 4:6, 7:6, 6:4, 6:4, далее была победа над еще одним «нейтралом» Рублевым – 7:5, 6:3, 6:4. Четвертьфинальный матч Оже Альяссим выиграл у австралийца Де Минаура – 4:6, 7:6, 7:5, 7:6.

Личные встречи

Формально в очных противостояниях счет 3:1 в пользу Оже Альяссима, но на один матч Синнер просто не вышел. Последний раз теннисисты пересекались три недели назад, тогда в Цинциннати итальянец разгромил соперника.

Прогноз

Хоть это полуфинал мейджора, где Синнер играет против серьезного соперника, но букмекеры не сомневаются в победе первой ракетки мира, предлагая на его успех символический коэффициент.

Есть подозрение, что канадец сыграет лучше, чем недавно в Цинциннати против итальянца. Неплохо здесь выглядит вариант со ставкой на тотал больше 30,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.83.