5 сентября, полуфинальную встречу на US Open проведут Новак Джокович (WTA 7) и Карлос Алькарас (WTA 2).

Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Новак Джокович

Сербский спортсмен даже в 38 лет показывает теннис высокого уровня, хотя выиграть 25 по счету шлем ему будет сложно. Ноле четыре раза брал US Open, последний раз он это делал в 2023 году.

Джокович хорошо выглядит на этом турнире, но в сезоне 2025 года он трижды доходил до полуфиналов мейджоров, это у него четвертая попытка – все-таки пробиться в финал. Новак начал с побед над американцами Тьеном – 6:1, 7:6, 6:2 и Свайдой – 6:7, 6:3, 6:3, 6:1, потом прошел британца Норри – 6:4, 6:7, 6:2, 6:3. В четвертом круге серб прошел немца Штруффа – 6:3, 6:3, 6:2. Четвертьфинальную битву удалось выиграть у американца Фритца – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Главный вопрос в том, хватит ли Джоковича на весь турнир.

Карлос Алькарас

Испанец звезда нового поколения, он в этом году выиграл Ролан Гаррос, а также пять турниров, помимо мейджора во Франции. Алькарас перед US Open взял титул Цинциннати, что стало свидетельством отличной формы.

Карлитос еще не отдал ни сета на этом турнире, за все время был только один тай-брейк. Сначала прошел американца Опелку – 6:4, 7:5, 6:4, потом итальянца Беллуччи – 6:1, 6:0, 6:3, следующим пострадал еще один итальянец Дардери – 6:2, 6:4, 6:0. Оказал сопротивление француз Рендеркнеш – 7:6, 6:3, 6:4. В четвертьфинале испанец одолел чеха Легечку – 6:4, 6:2, 6:4. Алькарас бра здесь титул всего раз, это было в 2022 году.

Личные встречи

В очных противостояниях пока ведет Джокович со счетом 5:3. Последний раз теннисисты пересекались в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, тогда серб выиграл в четырех сетах.

Прогноз

В этой битве поколений испанец котируется фаворитом. Конечно, Джокович будет бороться за победу, несмотря на то, что он старше на 16 лет. Жду интересного тенниса двух сильных и известных игроков. Нельзя сказать, что спортсмены отличаются в плане мастерства, многое будет зависеть от выносливости, где преимущество должно быть у Алькараса.

Поставлю здесь на успех испанца с форой -4,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.70.