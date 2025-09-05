Романо подтвердил. Шахтер готов оформить самый дорогой трансфер года

Донецкий «Шахтер» готовит трансфер очередного бразильца.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «горняки» нацелились на атакующего полузащитника «Гремио» Габриэля Мека и уже отправили официальное предложение в размере 15 миллионов евро.

Если трансфер будет согласован, то Мек прибудет в Украину только в 2026 году, когда ему исполнится 18 лет.

В прошлом сезоне на юношеском уровне Мек провел 15 матчей и забил три гола.

Ранее интерес к Меку проявляли «Челси» и «Интер», а про стремление «Шахтера» оформить трансфер хавбека впервые сообщалось в начале августа.