  Романо подтвердил. Шахтер готов оформить самый дорогой трансфер года
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 10:58 |
1683
5

Романо подтвердил. Шахтер готов оформить самый дорогой трансфер года

Горняки нацелились на покупку Габриэля Мека

Романо подтвердил. Шахтер готов оформить самый дорогой трансфер года
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек

Донецкий «Шахтер» готовит трансфер очередного бразильца.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «горняки» нацелились на атакующего полузащитника «Гремио» Габриэля Мека и уже отправили официальное предложение в размере 15 миллионов евро.

Если трансфер будет согласован, то Мек прибудет в Украину только в 2026 году, когда ему исполнится 18 лет.

В прошлом сезоне на юношеском уровне Мек провел 15 матчей и забил три гола.

Ранее интерес к Меку проявляли «Челси» и «Интер», а про стремление «Шахтера» оформить трансфер хавбека впервые сообщалось в начале августа.

По теме:
Источник: дебютант УПЛ предложил контракт игроку сборной Украины
Ризнык отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Он полностью заслужил»
Шахтер предложил 15 миллионов евро за Габриэля Мека
Гремио трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
FunnyCat_____
клята УПЛ не дає шахтарю виграти той кубок ЛЧ  ( і саму себе також не дає виграти)
patrick
Трансферна робота Шахтаря - одне задоволення) Шкода що АПЛ дуже слабка і тому в Єврокубках немає результату...
Alexander Киев
Все супер і якщо наші скаути побачили що цей юнак має талант - варто купувати. Тільки одне прохання, будь ласка, перед покупкою - підніміть ціни для диркачів Суркісів за електроенергію. Дякую ! 
