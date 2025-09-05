Романо подтвердил. Шахтер готов оформить самый дорогой трансфер года
Горняки нацелились на покупку Габриэля Мека
Донецкий «Шахтер» готовит трансфер очередного бразильца.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «горняки» нацелились на атакующего полузащитника «Гремио» Габриэля Мека и уже отправили официальное предложение в размере 15 миллионов евро.
Если трансфер будет согласован, то Мек прибудет в Украину только в 2026 году, когда ему исполнится 18 лет.
В прошлом сезоне на юношеском уровне Мек провел 15 матчей и забил три гола.
Ранее интерес к Меку проявляли «Челси» и «Интер», а про стремление «Шахтера» оформить трансфер хавбека впервые сообщалось в начале августа.
🚨🟠⚫️ Shakhtar Donetsk are in advanced talks to sign Gabriel Mec from Gremio.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2025
Proposal worth €15m to get Mec from 2026, as @felipee_sil has reported.
Brazilian talent was very close
to joining Chelsea in 2025. 🇧🇷 pic.twitter.com/r9UCqvoFib
