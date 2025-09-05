Полузащитник Шахтера: «Мой агент сказал, что есть предложение от Жироны»

Украинский полузащитник донецкого Шахтера Олег Очеретько заявил, что летом к нему проявляла интерес испанская Жирона, но руководство испанского клуба общалось исключительно с агентами футболиста.

– Молодежное Евро и успешный сезон в «Карпатах» к вам приковал больше внимания. В СМИ были слухи об интересе к вам от «Жироны». Правда ли это и что вы знали об интересе?

– Знал, мой агент сказал, что есть такое предложение – потом уже без меня шли разговоры. Я даже не говорил так сильно об этом. Мне агент сказал, я ответил, что хорошо – и все.

Там не было такого, чтобы я подходил к руководству и хотел уйти из клуба. Мне агент рассказал о предложении, дальше все решалось без меня, – лаконично заявил Очеретько.

В летнее трансферное окно в расположение Жироны перебрался форвард национальной сборной Украины Владислав Ванат, киевское Динамо. Также в составе испанской команды выступают украинский голкипер Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков.