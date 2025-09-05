Ярослав РАКИЦКИЙ: «Вот у меня действительно нет объяснения этому»

Легендарный защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за одесский «Черноморец», высказал свое мнение о предвзятом отношении к возрастным игрокам в нашей стране.

– Многие опытные игроки в Украине жалуются на довольно несправедливое отношение к ним со стороны руководителей клубов, которые отправляют их на свалку истории. Есть объяснение, почему у нас сформировалось такое отношение к футболистам 30+?

– Я не знаю. Вот у меня действительно нет объяснения этому. Посмотрите: в Европе футболисты нашего возраста спокойно играют – никто их не трогает, не списывает. В той же Турции куча опытных игроков выступают за хорошие команды в основных составах. Если человек готов, если он тянет и доказывает свой уровень, то какая разница сколько ему лет?

Вот сейчас Александр Николаевич дал повод некоторым людям в нашем футболе задуматься. Не всегда же молодежь может давать результат – нужные и опытные игроки, правильно? – заявил Ярослав.

Ракицкий перебрался в расположение одесского «Черноморца» в конце прошлого сезона, но не сумел помочь морякам сохранить прописку в Украинской Премьер-лиге.