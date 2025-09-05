РАКИЦКИЙ: Решил остаться с Черноморцем в Первой лиге, хотим вернуться в УПЛ

Опытный защитник Ярослав Ракицкий рассказал о выступлениях за «Черноморец» в Первой лиге и дальнейших планах:

«Я поиграл везде. Но самое главное – находить мотивацию, играть и заниматься своим любимым делом. И, во-вторых, сейчас помогать «Черноморцу», помогать молодым парням расти и двигаться вперёд. Потому что я ставлю перед собой задачу – только Премьер-лига.

Я поэтому и остался в «Черноморце», потому что меня очень зацепило то, что мы с командой вылетели в Первую лигу. Именно поэтому хочу доказать, что наш клуб, да ещё и из такого города, должен играть только в Премьер-лиге. Для меня сейчас это главная цель.

Я сразу понимал, что останусь с командой в Первой лиге. Тем более, что Александр Кучер – это мой «старший брат», а теперь ещё и главный тренер «Черноморца». Я нахожусь в его подчинении и хочу помочь ему в тренерской карьере, чтобы он тоже рос вместе с командой и добивался успехов. Да, сегодня мы играем в Первой лиге, но наша задача – вернуться в элитный дивизион.

Я могу честно сказать, что мне здесь не нравится. Слушайте, вот такая команда, как «Черноморец», приезжает в любой другой город на выезд, и главный тренер хозяев даёт указание не поливать поле. Они делают это специально! Тот же Сергей Ковалец с «Подолья» тоже специально не поливал поле.

Я не понимаю одного: зачем вы тогда тренируете этих парней? Все же футболисты мечтают играть в Премьер-лиге, в сборной Украины, правильно? Но эти тренеры такими манёврами в Первой лиге просто убивают наших футболистов! Вот это меня больше всего бесит и раздражает.

Ну за что они тогда играют? Я играю для того, чтобы вернуть одесский «Черноморец» туда, где он должен быть – в Премьер-лигу. И мне всё равно: дадут мне ту гривну или нет. Почему? Потому что у меня есть собственная мотивация и амбиции. Я своим ребятам в команде это говорю. А те футболисты выходят – и за что играют? Только за гривну? А карьерный рост? А спортивные амбиции? Выходит, что их просто нет. И этим всем управляют их тренеры.

Сейчас я заканчиваю обучение на лицензию «А», поэтому скоро тоже буду специалистом. Понимаете, я люблю футбол. А как оно будет дальше – посмотрим. Я очень хочу остаться в футболе после окончания игровой карьеры. И, наверное, действительно хочу именно тренировать. А как дальше сложится жизнь – потом будет видно. Сейчас у меня в приоритете – семья, футбол и вот эта наша общая украинская история. Хочется, чтобы эта война закончилась как можно быстрее».