«Вы видели эту базу?» Ракицкий – о своем финансовом вкладе в Черноморец
Ярослав впервые прокомментировал свой поступок
Известный украинский защитник Ярослав Ракицкий впервые прокомментировал свое решение финансово помочь одесскому «Черноморцу» с ремонтом клубной базы.
Футболист не пожалел средств, чтобы реализовать планы руководства клуба.
– В СМИ много писали о том, что вы профинансировали ремонт на базе «Черноморца». Это правда?
– Я просто люблю баню, вот и все. Можно сказать, что просто отремонтировал баню.
– То есть можно сказать, что вложились в восстановительный комплекс?
– Не совсем в комплекс… Просто в баню. Вы видели эту базу? Чтобы серьезно что-то восстановить, нужно что-то продавать… Целое состояние уйдет на это дело. Я же говорю: просто отремонтировал баню. Для себя, для ребят, для команды. Просто чтобы мы могли париться, спокойно прыгать в холодную воду и тем самым восстанавливаться. Вот и все.
