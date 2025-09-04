Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Вы видели эту базу?» Ракицкий – о своем финансовом вкладе в Черноморец
Украина. Первая лига
04 сентября 2025, 13:44 | Обновлено 04 сентября 2025, 13:46
«Вы видели эту базу?» Ракицкий – о своем финансовом вкладе в Черноморец

Ярослав впервые прокомментировал свой поступок

ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Известный украинский защитник Ярослав Ракицкий впервые прокомментировал свое решение финансово помочь одесскому «Черноморцу» с ремонтом клубной базы.

Футболист не пожалел средств, чтобы реализовать планы руководства клуба.

– В СМИ много писали о том, что вы профинансировали ремонт на базе «Черноморца». Это правда?

– Я просто люблю баню, вот и все. Можно сказать, что просто отремонтировал баню.

– То есть можно сказать, что вложились в восстановительный комплекс?

– Не совсем в комплекс… Просто в баню. Вы видели эту базу? Чтобы серьезно что-то восстановить, нужно что-то продавать… Целое состояние уйдет на это дело. Я же говорю: просто отремонтировал баню. Для себя, для ребят, для команды. Просто чтобы мы могли париться, спокойно прыгать в холодную воду и тем самым восстанавливаться. Вот и все.

Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины
Андрей Витренко Источник: Украинский футбол
