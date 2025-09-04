Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала роскошную грудь. 10 из 10
04 сентября 2025, 23:49
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала роскошную грудь. 10 из 10

Яна Андрущенко показывает насколько она хороша собой

ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала роскошную грудь. 10 из 10
Яна Андрущенко

Девушка футболиста Данилы Алефиренко снова удивила смелым образом.

Возлюбленная нападающего «Колоса» Яна Андрущенко выложила в Instagram фото в коротком платье с прозрачными вставками, подчеркнувшими ее фигуру и роскошную грудь.

Стильный и откровенный наряд быстро собрал волну комментариев и лайков.

Новые кадры лишь подтвердил ее статус одной из самых эффектных WAGs украинского футбола.

