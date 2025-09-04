ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала роскошную грудь. 10 из 10

Девушка футболиста Данилы Алефиренко снова удивила смелым образом.

Возлюбленная нападающего «Колоса» Яна Андрущенко выложила в Instagram фото в коротком платье с прозрачными вставками, подчеркнувшими ее фигуру и роскошную грудь.

Стильный и откровенный наряд быстро собрал волну комментариев и лайков.

Новые кадры лишь подтвердил ее статус одной из самых эффектных WAGs украинского футбола.