Другие новости04 сентября 2025, 23:49 |
845
0
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала роскошную грудь. 10 из 10
Яна Андрущенко показывает насколько она хороша собой
04 сентября 2025, 23:49 |
845
0
Девушка футболиста Данилы Алефиренко снова удивила смелым образом.
Возлюбленная нападающего «Колоса» Яна Андрущенко выложила в Instagram фото в коротком платье с прозрачными вставками, подчеркнувшими ее фигуру и роскошную грудь.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Стильный и откровенный наряд быстро собрал волну комментариев и лайков.
Новые кадры лишь подтвердил ее статус одной из самых эффектных WAGs украинского футбола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 сентября 2025, 19:15 25
Президент УЕФА дал большое интервью авторитетному изданию Politico
Футбол | 04 сентября 2025, 11:50 13
Антон Ахметов планировал создать новый клуб в Украине под названием «Днепр 1918-Сичеслав»
Футбол | 04.09.2025, 08:45
Бокс | 04.09.2025, 00:40
Футбол | 04.09.2025, 23:41
Комментарии 0
Популярные новости
03.09.2025, 18:11 35
03.09.2025, 15:20 54
03.09.2025, 07:02 2
04.09.2025, 00:10 4
03.09.2025, 00:59 6
03.09.2025, 04:22 6
03.09.2025, 01:45
04.09.2025, 02:06 3