ОФИЦИАЛЬНО. Сербский форвард перебрался в Катар
Александар Митрович стал игроком «Аль-Райяна»
Сербский нападающий Александар Митрович стал игроком «Аль-Райяна». Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.
30-летний футболист присоединился к «Аль-Райяну» в качестве свободного агента. До этого он на протяжении двух сезонов выступал за «Аль-Хиляль».
Соглашение между Митровичем и катарским клубом рассчитано на 3 года.
В прошедшем сезоне Александар Митрович провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 28 голами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» одолел «Аль-Рияд».
الـمـتـرو 😎🔴⚫️ #الريان | #AlRayyan pic.twitter.com/QUT4dgmgp9— AlRayyanSC | نادي الريان (@AlrayyanSC) September 4, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бленуце выступит с заявлением и ответит на вопросы
Матч квалификации чемпионата мира начнется 5 сентября в 21:45 по Киеву