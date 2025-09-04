ОФИЦИАЛЬНО. Сербский форвард перебрался в Катар

Сербский нападающий Александар Митрович стал игроком «Аль-Райяна». Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.

30-летний футболист присоединился к «Аль-Райяну» в качестве свободного агента. До этого он на протяжении двух сезонов выступал за «Аль-Хиляль».

Соглашение между Митровичем и катарским клубом рассчитано на 3 года.

В прошедшем сезоне Александар Митрович провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 28 голами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

