Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сербский форвард перебрался в Катар
04 сентября 2025, 22:29 | Обновлено 04 сентября 2025, 22:30
ОФИЦИАЛЬНО. Сербский форвард перебрался в Катар

Александар Митрович стал игроком «Аль-Райяна»

Аль-Райян. Александар Митрович

Сербский нападающий Александар Митрович стал игроком «Аль-Райяна». Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.

30-летний футболист присоединился к «Аль-Райяну» в качестве свободного агента. До этого он на протяжении двух сезонов выступал за «Аль-Хиляль».

Соглашение между Митровичем и катарским клубом рассчитано на 3 года.

В прошедшем сезоне Александар Митрович провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 28 голами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» одолел «Аль-Рияд».

Аль-Райян Александар Митрович Аль-Хиляль трансферы чемпионат Катара по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу свободный агент
