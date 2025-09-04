Сборная УКРАИНЫ04 сентября 2025, 22:17 |
847
2
Забарный перед матчем с Францией ответил на вопрос о Сафонове
Илья сконцентрирован на поединке с французами
04 сентября 2025, 22:17 |
847
2
Лидер сборной Украины Илья Забарный перед матчем с Францией ответил на вопрос журналиста о своем одноклубнике из «ПСЖ» Матвее Сафонове.
— Все знают, что вы играете в «ПСЖ» вместе с вратарем из РФ. Было ли это для вас сложным решением, обсуждали ли вы данную ситуацию с тренером?
— Я уже говорил об этом в интервью. Если хотите, можете найти его и посмотреть. Сейчас я сосредоточен на сборной Украины.
Ранее игрок «ПСЖ» Илья Забарный впервые рассказал о своем пребывании в клубе с Матвеем Сафоновым.
Все правильно и по сути. Зачем драконить человека и вызывать на провокацию перед сложным матчем сборной? Только желтая пресса так делает.
З днем народження хазяїне сурок. Вся ддинаміввська армія твоїх болільників гуляє до. Ранку
