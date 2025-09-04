Забарный перед матчем с Францией ответил на вопрос о Сафонове

Лидер сборной Украины Илья Забарный перед матчем с Францией ответил на вопрос журналиста о своем одноклубнике из «ПСЖ» Матвее Сафонове.

— Все знают, что вы играете в «ПСЖ» вместе с вратарем из РФ. Было ли это для вас сложным решением, обсуждали ли вы данную ситуацию с тренером?

— Я уже говорил об этом в интервью. Если хотите, можете найти его и посмотреть. Сейчас я сосредоточен на сборной Украины.

Ранее игрок «ПСЖ» Илья Забарный впервые рассказал о своем пребывании в клубе с Матвеем Сафоновым.