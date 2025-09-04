Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный перед матчем с Францией ответил на вопрос о Сафонове
Сборная УКРАИНЫ
Илья сконцентрирован на поединке с французами

УАФ. Илья Забарный

Лидер сборной Украины Илья Забарный перед матчем с Францией ответил на вопрос журналиста о своем одноклубнике из «ПСЖ» Матвее Сафонове.

— Все знают, что вы играете в «ПСЖ» вместе с вратарем из РФ. Было ли это для вас сложным решением, обсуждали ли вы данную ситуацию с тренером?

— Я уже говорил об этом в интервью. Если хотите, можете найти его и посмотреть. Сейчас я сосредоточен на сборной Украины.

Ранее игрок «ПСЖ» Илья Забарный впервые рассказал о своем пребывании в клубе с Матвеем Сафоновым.

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов сборная Украины по футболу Украина - Франция
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
dima.krot
Все правильно и по сути. Зачем драконить человека и вызывать на провокацию перед сложным матчем сборной? Только желтая пресса так делает.
Ответить
+1
Khafre
З днем народження хазяїне сурок. Вся ддинаміввська армія твоїх болільників гуляє до. Ранку
Ответить
-1
