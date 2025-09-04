«Но он не сыграет». Мбаппе выделил игрока сборной Украины

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе перед встречей его национальной команды со сборной Украины ответил на вопрос о том, кого может выделить в составе «желто-синих»:

– Кого вы можете выделить в составе сборной Украины?

– Лунина, но он не сыграет.

Матч между сборными Украины и Франции, который состоится 5 августа в 21:45 по киевскому времени, Андрей Лунин пропустит из-за травмы.

Ранее известный эксперт раскритиковал решение Реброва вызвать защитника «Динамо».