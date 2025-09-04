ОФИЦИАЛЬНО. Вердер разорвал контракт с украинским футболистом

Защитник немецкого «Вердера» и сборной Украины U-21 Иван Ермачков договорился с бременской командой о прекращении сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Иван ищет новый вызов, и мы хотим помочь ему в этом. Мы благодарим игрока за его преданность делу и время, проведенное в бременском «Вердере», и желаем ему больших успехов в будущем, как в личном, так и в профессиональном плане», – сказал спортивный директор Марк Доммер.

Футболист начинал карьеру в «Колосе» из Ковалевки, в 2022 году перебрался в немецкий «Вупперталь». В июле прошлого года подписал контракт с бременским «Вердером», однако большую часть сезона провел в составе «Виктории» Берлин, где играл на правах аренды.

Иван провел восемь матчей за берлинский клуб и забил два гола. Сыграл шесть поединков за сборную Украины U-19 (один гол), попадал в заявку «сине-желтых» команд U-20 и U-21.