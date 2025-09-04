Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка

Динамо после скандала с новичком команды Владиславом Бленуце, который до своего перехода не догадался закрыть в Instagram посты с пророссийскими деятелями и взглядами, пытается работать в кризис-менеджмент.

Клуб уже выступил с официальным заявлением, а форвард на украинском языке заявил, что гордится играть за Динамо.

Однако в пятницу Динамо обещает выпустить большое интервью с Бленуце, в котором румын «ответит на все вопросы и поделится своим мнением по поводу ситуации».

Владислава подписали ориентировочно за 2,5 миллиона евро.