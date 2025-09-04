Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 17:02 | Обновлено 04 сентября 2025, 17:07
406
3

Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка

Бленуце выступит с заявлением и ответит на вопросы

04 сентября 2025, 17:02 | Обновлено 04 сентября 2025, 17:07
406
3
Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка
ФК Динамо Киев

Динамо после скандала с новичком команды Владиславом Бленуце, который до своего перехода не догадался закрыть в Instagram посты с пророссийскими деятелями и взглядами, пытается работать в кризис-менеджмент.

Клуб уже выступил с официальным заявлением, а форвард на украинском языке заявил, что гордится играть за Динамо.

Однако в пятницу Динамо обещает выпустить большое интервью с Бленуце, в котором румын «ответит на все вопросы и поделится своим мнением по поводу ситуации».

Владислава подписали ориентировочно за 2,5 миллиона евро.

По теме:
ЧЕРНАТ: «Стиль игры Бленуце подходит Динамо, плюс он знает их язык»
Стало известно, сколько Динамо отдало за румына, который репостил мудозвона
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Бокс | 04 сентября 2025, 00:10 4
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»

Легенда дал совет молодому боксеру не выходить на украинца

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04 сентября 2025, 16:51 22
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Бокс | 04.09.2025, 00:40
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
«Лекции начинались в 10 вечера. Лисицкий – о работе с Кварцяным
Футбол | 04.09.2025, 16:49
«Лекции начинались в 10 вечера. Лисицкий – о работе с Кварцяным
«Лекции начинались в 10 вечера. Лисицкий – о работе с Кварцяным
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Футбол | 04.09.2025, 10:56
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Тут більше кроти роздули ситуацію яка склалась
Ответить
0
MIRRA
"...я з дитинства за Україну, а мої соцмережі зламали підступні зауральсткі хакери..."
Ответить
0
Richard Lewis
Найбільш передбачуване інтервʼю в історії   
Ответить
0
Популярные новости
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
02.09.2025, 18:46 4
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 33
Футбол
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем